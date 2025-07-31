房市空頭瀰漫 房仲：7月全台交易量再緊縮

住商機構統計旗下加盟店7月成交件數，各地買氣均顯弱勢，全台量減9%，和去年相比，減少43%。住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，7月關稅話題未解，加上中南部風災攪局，加諸交易狀況仍受貸款影響，買氣持續冬眠。

各縣市表現，北市月減9%，新北減少5%，桃園月減26%，台中月減18%，台南月減10%，高雄月減15%。

徐佳馨分析，雙北市因漲不多，同時又有自用買盤支撐，交易相對穩健，中南部漲多回檔之外，7月風災水災頻仍，多少衝擊買氣，加上銀行貸款狀況不理想，賣方不透過降價想要成交，並不容易。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，惟整體新案價格仍未明顯鬆動，令中古屋市場修正幅度難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，短期內交易量不容樂觀。