勞動部助新鮮人穩定就業 津貼、獎金合計最高4.5萬元

為協助青年順利從校園銜接職場、提升就業穩定性，勞動部積極推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，鎖定15至29歲、未在學且持續未就業90日以上的初次尋職青年，提供全方位的就業支持協助。一旦於參加計畫期間內找到全時工作，尋職津貼與就業獎勵金合計最高4.5萬元。

勞動部表示，初次尋職青年穩定就業計畫，包括履歷健檢、職涯諮詢與工作媒合等服務，並透過分階段核發尋職津貼及就業獎勵金，減輕青年尋職壓力，鼓勵投入職場。歡迎剛畢業、正在積極尋職的青年朋友把握機會，善用政府資源，勇敢邁出職涯第一步。

勞動部說明，計畫內容包含兩大補助，依計畫規定完成各項求職準備（如自行求職、接受就業諮詢、推介就業等），每月可申領尋職津貼5,000元，最高1.5萬元，若在求職期間，有需要實體就業服務的青年，也可至公立就業服務機構由就服人員提供相關資源協助。

勞動部指出，一旦於參加計畫期間內找到全時工作，且就業滿90日或180日者，就分別發給就業獎勵金2萬元及1萬元，尋職津貼與就業獎勵金合計最高4.5萬元。這項計畫不僅提供青年經濟上的協助，更是實質支持青年職涯發展的重要措施。

計畫規定的求職準備，可以透過勞動部設置青年職涯發展中心（簡稱YS），提供青年個別化諮詢服務、職場參訪體驗、履歷健檢、名人講座等協助。考量青年使用網路習慣及結合數位網路技術，勞動力發展署也有線上「Youth職涯就業諮詢平臺」，讓青年在不受地點及時間限制，預約線上專業職涯顧問提供1對1諮詢服務或參加線上團體講座。

另外，勞動部也積極推動「投資青年就業方案第二期」，整合多元資源，提供職涯探索、就業媒合、創業輔導與職業訓練等完整服務。青年朋友無論是剛畢業、轉職中，或有創業與培訓需求，都能在本方案中找到適切資源，打造個人職涯藍圖。相關方案措施與申辦資訊，可至「台灣就業通」網站「投資青年就業方案第二期」專區查詢。