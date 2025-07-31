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蝸居宅冷了！北北桃最高價「急墜」 新北回9字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住展雜誌彙整北北桃今年上半年推出15坪以下小套房產品實價，台北市最高單價為中山區「御上中山」頂樓戶，13.2坪，每坪交易142.1萬元；新北市最高價為新店區「寶安JR」的4樓戶，12.4坪售出每坪92.7萬元。

桃園市則是位於觀音區的「嘉禮綵裕」4樓戶，12.5坪，單價為33.5萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，房價高漲下，近年「蝸居宅」快速崛起，行情一再探高，但實價顯示，房市寒風中，小坪數也中箭落馬，飆價熱潮不再。

像「御上中山」坐落台北市中山北路、市民大道口的，距離台北車站、捷運中山站生活圈都不遠，具備便利機能，但台北市早有15坪以內的套房賣出單坪逾190萬元，御上中山最高價僅142萬元。

「寶安JR」則鄰新北市捷運大坪林站，亦為當地數一數二的地帶，新北市這類物件達標9字頭也見數案身影，甚至板橋區的中古屋「新巨蛋」套房還成交到百萬元以上，此次數據並不突出。

桃園市不流行套房產品，但過去兩年在桃園車站、青埔一帶還是有不到15坪新案交易在單價5、6字頭，今年上半年最高價迷你宅「嘉禮綵裕」位處草漯重劃區，賣出每坪33.5萬元只算是區域合理水位。

他表示，桃園市在地自住買盤本無蝸居習性，供給量大的桃園市多有物件可挑選，套房案發揮上得有熱況帶動，眼下當然有很大的侷限性。

陳炳辰說明，近年房價以小為貴，小宅單價屢破新高，如今在大環境不佳下也開始降溫，即使今年北北桃仍有套房新案量體，價位上恐怕沒有走高空間。

尤其觀察這兩年實價上的套房新案單坪均價，今年台北市未及110萬元，比去年約在130萬元的水準縮水一成五，新北市今年維持與去年同樣的8字頭，亦未再創價。

而桃園則從去年的4字頭下修至今年落在3字頭，小坪數儼然失寵，只剩個案因為戶數較少還能穩定銷況，小宅也救不了房市。

2025上半年北北桃公開預售套房案最高單價。資料來源／住展雜誌
2025上半年北北桃公開預售套房案最高單價。資料來源／住展雜誌

蝸居 捷運 套房

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