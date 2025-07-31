房市寒風凍到骨子 台北市套房新推案單價衝不上150萬元

住展雜誌彙整北北桃今年上半年推出15坪以下套房最高單價案，據實價揭露，分別是台北市中山區「御上中山」頂樓戶，僅13.2坪，每坪交易142.1萬元；新北市新店區「寶安JR」的4樓戶，12.4坪售出每坪92.7萬元；桃園市觀音區「嘉禮綵裕」4樓戶，12.5坪交易在單價33.5萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，雖然套房小宅有低總價、好轉手、易出租優勢，但空間太小對於自住客來說並無誘因，就算有低總特性，單價若是偏高，仍然凸顯宜居性上的低性價比，不乏為投資產品，而房市冷氣團揮之不去，且大為不利投資條件，甚至可能有銀行無意願承作鳥籠物件房貸，市場呈現弱化態勢，反映在價格來說，今年上半年成績就不理想。

像「御上中山」坐落台北市中山北路、市民大道口的，距離台北車站、捷運中山站生活圈都不遠，具備便利機能；而「寶安JR」則鄰新北市捷運大坪林站，亦為當地數一數二的地帶，但台北市早有15坪以內的套房賣出單坪逾190萬元，新北市這類物件達標9字頭也見數案身影，甚至板橋區的中古屋「新巨蛋」套房還成交到百萬元以上，令此次數據並不突出，市區地段小坪數案竟遭棄守，房市寒風凍到骨子裡。

此外，不流行套房產品的桃園市，過去一兩年在桃園車站、青埔一帶還是有不到15坪新案交易在單價5、6字頭，而今年上半年推案最高價迷你宅「嘉禮綵裕」地處二線的草漯重劃區，賣出每坪33.5萬元只算是區域合理水位，對比桃園市房價更絕非亮眼，桃園市在地自住買盤本無蝸居習性，供給量大的桃園市多有物件可挑選，套房案發揮上得有熱況帶動，眼下當然有很大的侷限性。