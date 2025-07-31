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拚AI轉型？大數據《建設公司應該知道的三大新思維》洞察報告

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房市景氣持續降溫，建設公司該如何突圍，翻轉民眾購屋決策？數據科技領導品牌大數據股份有限公司於今（30）日公布最新《買房市場變冷　購屋聲量變熱：建設公司應該知道的三大新思維》洞察報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，自2022年1月1日至2025年5月31日觀測發現，儘管市場面臨「大供給潮」競爭壓力，關鍵消費聲量卻仍持續增長，其中「租不如買」聲量雖三年內飆升 89.3%，但2025年反轉成「買房得更加划算」，反映出消費者購屋觀念迅速轉變。此外，「買屋送裝潢、家電」的聲量已連2年成長超過50%，至於大型建設公司更趁AI浪潮導入施工到賞屋流程凸顯品牌技術力，均是可見的最新趨勢亮點。大數據(股)公司指出，消費者購屋流程正從「比價格、比地段」，轉向追求「高信任、真體驗、能分享」的完整感受。2025年，Threads首度超越Facebook，成為建商評價最熱社群；同時，AI賞屋與建築履歷等科技應用的討論持續升溫。房市競爭已從價格戰」進化為「信任戰」與「體驗戰」，唯有運用數據洞察需求，打造既能被真實感受、又樂於在社群傳播的購屋體驗，才能成為房地產品牌的突圍關鍵。

「租不如買」聲量三年累積成長高達89.3%

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2024年房市正式進入「供給大於需求」新階段，新成屋供給突破6萬戶，交易量卻跌破4萬筆，加上第七波信用管制政策壓抑需求，使建設公司面臨更激烈的去化挑戰。根據大數據(股)公司發布《 買房市場變冷　購屋聲量變熱：建設公司應該知道的三大新思維 》報告，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體分析2022年1月1日至2025年5月31日的網路聲量變化，近三年通膨與租金高漲，特別是2023年政府推出新青安貸款政策後，催化「租不如買」聲量快速累積，年複合成長率高達89.3%，成為2023及2024年房屋市場重要旋律。也讓「買房是否等於成家立業」成為社群熱議的價值議題，影片開箱、KOL討論熱潮不斷，帶動建案與品牌曝光新契機。但2025年房市買氣轉冷，單一訴求已無法打動消費者，購屋者更關心的是CP值。

買房不只比價格 ！「房屋格局」聲量年增超過八成

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當今購屋者不再僅以價格為唯一指標，「住得好」逐漸凌駕於「買得起」之上。根據《買房市場變冷　購屋聲量變熱：建設公司應該知道的三大新思維》報告顯示，與「格局」相關的聲量在2024年度聲量年成長高達80%，顯示購屋者對空間感、收納效率及生活機能的高度關注。從Facebook社團到YouTube開箱影片，網友與KOL紛紛分享優化格局的實例，這些真實經驗成為消費者評估建案的參考依據。另一方面，建設公司服務體驗也成為品牌評價的核心，像是即便超過保固期仍願意處理滲水問題的案例，在PTT與Threads上引起共鳴，強化正面口碑。尤其值得關注的是，Threads在2025年首度超越Facebook，成為建設公司評價討論最熱社群，其用戶中超過五成為34歲以下的潛在購屋族，正逐步塑造下一波品牌信任版圖。

行銷創新三寶：送家電裝潢、AI轉型、社群開箱

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在買氣轉冷的房市中，建設公司行銷思維正快速進化，從單純銷售轉向創造「好內裝＋好體驗＋好科技」的全方位感受。根據《買房市場變冷，購屋聲量變熱：建設公司應該知道的三大新思維》報告顯示，近三年來「買屋送家電／裝潢」相關聲量暴增近180%，實用且高價值的贈品策略，成功觸發購屋者「省錢又減壓」的心理期待，尤其搭配知名品牌家電，更能同步拉升建案質感與市場定位。同時，大型建商積極導入AI技術，不僅以AI賞屋、AI接待中心提升線上體驗，也透過建築履歷系統讓施工過程全面透明化，打造品牌的科技信任力。此外，網友與KOL在社群平台的裝修開箱、格局改造分享，早已成為建案流量密碼與轉換關鍵。在內容當道的時代，能真正打動人心的，是讓購屋者感受到「好划算、好安心、好便利」的誠意與創新。

《買房市場變冷，購屋聲量變熱：建設公司應該知道的三大新思維》洞察報告：https://dailyview.tw/insight/detail/84

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