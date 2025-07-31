高齡宜居城市論壇聚焦銀髮議題　盼健康創新服務落地

2025高齡健康產業博覽會將8月8日登場，今天舉辦展前「高齡宜居城市論壇」，14位來自中央、地方政府及產官學界，討論高齡宜居城市的推動方向與關鍵議題。

高齡健康產業博覽會總召集人沈榮津指出，透過論壇交流，讓各界了解高齡宜居城市規劃方向與政策思維，以發展出貼近生活、可落地的高齡健康創新服務。

2025高齡健康產業博覽會是由生策會、生策中心主辦。行政院秘書長龔明鑫以「超高齡社會的智慧城市建設」為題，指出當前社會面臨扶老負擔上升、老老照顧與獨居長者增加等挑戰，應以民眾需求為核心，推動智慧醫療、高齡科技、在宅醫療，打造「用得起、用得到、用得安心」的智慧高齡服務。

宏碁集團創辦人施振榮也發表「銀創智匯」倡議，呼籲社會看見高齡族群的智慧價值，同時透過「新微笑曲線」理念，強調跨領域整合與世代共融，讓高齡族群在參與創新過程中實現自我，也為台灣產業轉型注入新動能。

針對近期受關注的高齡駕駛問題，中華民國都市計劃學會理事長白仁德引用研究指出，高齡駕駛者在交通法規遵守、法規認知及駕駛風險等與年輕駕駛者相似，不過在無號誌路口的行車判斷上確實存在差異，強調城市規劃應提升交叉路口設計、道路管理及安全教育，打造包容且安全的高齡生活環境。

論壇也舉行城市座談，由關渡醫院院長陳亮恭主持。他指出，城市發展的成功也使居民更加長壽，而城市的產生與規劃起始點，均不是為了高齡者；但隨著城市發展與人口高齡化，城市卻不見得能隨之演化為適合高齡者的居住地。

世界衛生組織透過「高齡友善城市」發起倡議，近年來更有「長壽就緒（Longevity-Ready City）」或是「緊密城市（Compact City）」的主張，並結合數位科技的即時數據，精準設計城市的未來樣貌。

透過義大利米蘭與日本富山市的實例，陳亮恭分享這些城市在面對人口高齡化的趨勢所衍生的城市規劃、公共交通與社區生活圈再設計的成功經驗，他並強調以高齡者視角重新規劃城市機能，將有助於全齡共享的宜居城市發展。