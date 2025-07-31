日商青睞大成鋼 看到兩利基

大成鋼（2027）吸引豐田青睞合作，業內指出，至少有兩大優勢，除了在美國建立起在地製造基地而享有免稅紅利外，該公司在豪華汽車製造所需的鋁板銷售領域，因市占率第一而具有定價權。換言之，豐田若投資大成鋼，在美製造將如虎添翼。

大成鋼是金屬通路的霸主，因為掌握通路體系，這個行業裡數萬個客戶要依照大成鋼的遊戲規則交易。從早期的通路到網路交易，大成鋼結合工業產品，創造通路端最大的利益。

大成鋼藉由通路優勢，打造韌性供應鏈生態系，讓台灣相關產業的勞工享有更好的薪資，通路思維並應用到隆美，大成鋼併購隆美之後，原本實體通路轉型成室內裝修的通路，複製以往在美國建立通路的方式，在台灣創造全然不同的裝修營業模式，印證通路的力量。

大成鋼是在2017年併購美國通路商帝國鋁業，2018年看到機會，斥資上百億元收購美國鋁業閒置的鋁捲板工廠，跨進上游製造，在美國關稅的大浪下，反而凸顯了其競爭力。

從通路再到製造，更因為大成鋼有美國本土的製造廠，不只享有美國對多國鋁板課徵高額的反傾銷稅政策下的相對優勢，如今在美國製造的聲浪下，對鋼鋁課徵50%的關稅，大成鋼美國廠可觀的產能規模，更使大成鋼立於不敗之地。

日本將對美進行九大領域、5,500億美元的大投資計畫，其中，台灣在美國的企業為重要的合作夥伴，且合作案可能將遍地開花。日本官方指出，此波對美股權投資的占比僅約2%，顯示被投資企業須具有重大戰略價值。