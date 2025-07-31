豐田投資美國 擬攜手大成鋼 深化汽車製造領域結盟

日本5,500億美元投資美國計畫動起來，台日合作首案浮出檯面。大成鋼（2027）挾著美國最大鋁廠與通路優勢，近日傳獲日本豐田（TOYOTA）青睞，將進行包括股權投資在內的重大計畫，將在車用鋼鐵、鋁材方面深化合作。

對此，大成鋼昨（30）日僅表示，確有相關計畫正在洽談，相關傳言無法評論。

日本豐田會長豐田章男。聯合報系資料照

大成鋼是台灣極為少數在美國設立通路的廠商，包括不銹鋼、鋁製品都是美國最大通路商。大成鋼並挾著自家通路的需求，擴大產能，使大成鋼的經營更加穩健。尤其大成鋼在2018年購併美國最大的鋁廠之後，不僅具備在美製造、免關稅的利基，也是美國唯一能夠在48小時交貨的現貨通路商。

日本政府近日宣布，將與美國及其他志同道合的國家攜手合作，打造對經濟安全至關重要的產業供應鏈。其中，日本官方點名台灣將是該國攜手的重要合作夥伴，而台企則是合作對象，預計將鎖定半導體、鋼鐵（金屬）等九大領域。台積電美國廠則被暗示可能是日本下一個投資標的。

業內評析，若豐田確定投資大成鋼，此案具有兩大指標意義，其一、是美國關稅議題下，日本與台灣合作投資美國的第一案；其次，台日在汽車製造上擴大合作，也將是台日在美國發展汽車相關零組件的關鍵一步。

對於日本豐田有意與大成鋼合作，業內認為，日本豐田在美國設有組車廠，除了在美生產重要休旅車款Toyota RAV4之外，更是豪華車品牌LEXUS的大本營，未來在汽車製造的關鍵原料取得上，具有戰略意義。其中，鋁是汽車廠造過程中輕量化發展的重要材料，大成鋼的鋁製品兼具通路與製造廠，若豐田入股大成鋼，在取得鋁的成本方面將更加有利，雙方合作更可以提升產業規模、降低成本，形成「兩利雙贏」的局面。

大成鋼並在2022年之後，看好鋁製品在美國市場的需求，擴大生產規模。大成鋼鋁廠相關產品在美國市場占有率原本即達六成，大成鋼啟動擴產計畫後並持續攀升。大成鋼同時兼具通路與製造廠，並降低毛利率，避免更多競爭者加入市場，即使景氣循環、售價有高低，但營收與獲利都可以確保。



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