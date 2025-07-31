前瞻綠色轉型商機論壇／中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政 設回饋機制 提升誘因

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政表示，總量管制碳交易（ETS）效果最明確，可有效減少碳排，ETS主要依靠市場運作，他建議，應建立碳回饋機制，讓高碳排產業在配合減碳的過程當中得到補助或綠色貸款，或是給予較高的配額。

對企業而言，面臨未來的碳市場變化，政府必須有對自由市場的行政管理能力；另外對於台灣將建立台版碳邊境調整機制（CBAM），他建議應尋求對等，台灣的碳成本在歐洲、其他地方也應該被承認。

蔡宏政指出，碳跟其他環境汙染物管控大不相同，碳原本就存在大氣中循環，只是因為工業資本主義，過度把大量地底的碳裂解，造成過度碳排；若要減少碳排，涉及是否繼續使用石油，或尋找替代能源。

蔡宏政表示，製造業的碳排大部分是經濟部業務，但自然碳匯則涉及農業部、環境部、海委會等。所以淨零與永續發展是一個複雜的跨部會議題，必須在經濟與環境之間做權衡。所以環境保護的成本要能夠轉換成經濟發展的成本，才能將外部成本內部化，這也就是「碳定價」市場之所以需要的理由。ETS效果最確定，透過總量管制可有效減少碳排。ETS可買賣、具有金融商品特性，主要依靠市場運作，比較彈性，但要做好的門檻很高。個別產業政策要有明確的數據，碳排放交易要順利，政府必須具備對自由市場的行政管理能力。

對於政府在碳交易市場的監管，蔡宏政認為，環境部現行概念還不錯，類似沙盒模式。至於價格怎麼控制，要考量是否允許憑證買賣有期貨制度，碳市場交易資訊必須公開透明。歐盟減碳在全球是領導者，可借鏡其穩定的碳交易制度，或參考日本JCM聯合抵換額度機制。

談及國際合作，最重要的是制度接軌。比如企業若已在台灣交過碳費，與歐盟貿易時是否可抵減；交易制度要與全球市場共通；他建議讓國內高碳成本產業，在減碳過程中得到碳回饋補助。