前瞻綠色轉型商機論壇／台泥企業團副總經理葉毓君 台版 CBAM 應加速推動

台泥企業團副總經理葉毓君呼籲，政府應加速推動台版碳邊境調整機制（CBAM），才能夠建立更公平、合理的產業競爭環境，讓進口產品也必須負擔同樣的碳成本，這也是淨零轉型當中相當重要的一環。

台泥（1101）投入減碳的時間點相當早，早在2017年就展開第一階段轉型，2018年於土耳其成立合資公司，並進軍歐洲低碳水泥市場，如今已是綠色商機典範。台灣正在推動台版總量管制碳交易（ETS）以及CBAM，台泥多次向政府喊話，台版CBAM應加速推動。

葉毓君指出，推動台版CBAM的目的，是希望讓進口水泥，也必須承擔一樣的碳成本，藉此建立產業公平競爭環境。政府一方面要協助中小企業全力因應歐盟CBAM，另一方面若又以貿易公平性為由推遲台版CBAM，對認真投入減碳的本土企業不公平。

葉毓君提醒，台灣經濟發展側重半導體、科技產業，但不少傳產製造業吸納大量勞動力，同樣是支撐社會長久發展的穩定基石，政府制定政策時，不能只依產值高低判斷產業是否應受保護。低碳轉型不僅是環境議題，更是攸關數十萬製造業勞工生計的公正轉型重大議題。中鋼工會也呼籲政府課徵進口碳關稅，維持貿易公平性。CBAM不只涉及進出口貿易公平性，更牽涉到淨零轉型過程中的公正轉型課題。

至於ETS推動，葉毓君以台泥為例，台泥董事長張安平上任後，便關注氣候變遷下的重要課題，如產業、營收、碳排結構等，當時歐洲已推行ETS制度。台泥意識到，二氧化碳會是企業接下來營運最重要的成本，決心展開第一階段轉型。

葉毓君表示，當意識到碳是一種成本，台泥進一步去思考減碳是不是可以成為一種競爭力，可不可能再進化成一種商機。2018年，台泥與土耳其最大的OYAK水泥合資公司，成為進軍歐洲低碳水泥市場的跳板；2020年，台泥啟動碳管理系統，將碳排連動工廠的考核、獎金，並成為東亞第一個完成設定SBT目標的水泥企業。