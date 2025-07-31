前瞻綠色轉型商機論壇／臺灣碳權交易所總經理田建中 掌握碳排 加持競爭力

台灣碳交易制度走向國際，臺灣碳權交易所總經理田建中表示，環境部正穩健推動總量管制碳交易（ETS），減碳要達到國際鏈結，ETS是不二選擇；他也強調，企業應掌握自身碳排、才能具備納入國際供應鏈的資格，也才能打國際盃。

田建中指出，台灣是外貿為主的經濟體，需觀察競爭對手的變化，包含中國大陸、南韓、日本及越南等以製造業為主的國家皆實施ETS。而減碳是一個相對的賽局，必須在同樣的賽制之下起跑、競爭才會公平。目前碳交所已與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄，積極協助台灣建立ETS機制。

企業規模不同，面臨的減碳課題不同。田建中認為，隨著永續揭露愈來愈重要，大企業因資源相對充足，未來應聚焦在國際永續揭露準則接軌，「我們必須提醒上市公司要看得更遠、更長」，因為國際永續準則委員會（ISSB）已發布IFRS S1與S2準則，涵蓋氣候相關財務揭露（TCFD）；未來發布的IFRS S3將整合現行的自然相關財務揭露（TNFD），部分企業如台泥已開始投入自然碳匯，顯示具前瞻性布局的重要性，如此才能夠有國際化的資金挹注，對於企業永續發展而言非常重要。

至於中小型企業，資源相對有限，但仍應建立正確轉型認知與基礎能力。

田建中指出，即便僅是國內供應商，最終也會進入出口導向供應鏈，勢必需符合碳盤查要求，建議中小企業應先建立基本盤查能力與專業人力，掌握碳排，才能具備被納入國際供應鏈的資格；此外他也建議中小企業，應善用政府與民間提供的教育訓練與補助等資源，加強內部碳管理認知及制度建構。

田建中舉例，不少營建相關中小企業誤以為自身無減碳空間，忽略鋼筋、水泥、模板等材料選擇與建築設計模式對總碳排的關鍵影響。

他提醒，如果使用可重複的塑模取代木模、導入模組化工法、選用低碳鋼與綠建材等，皆為企業可掌握的減碳契機，企業可藉由低碳行動，創造競爭力。