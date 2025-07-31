前瞻綠色轉型商機論壇／碳交易新紀元 鏈結國際

經濟日報／ 記者邱琮皓歐芯萌／台北報導
經濟日報舉辦「碳交易新紀元」論壇，環境部氣候變遷署長蔡玲儀（右二）出席說明台灣碳定價政策，並與臺灣碳權交易所總經理田建中（右起）、台泥企業團副總經理葉毓君、中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政合影。記者余承翰／攝影
經濟日報舉辦「碳交易新紀元」論壇，環境部氣候變遷署長蔡玲儀（右二）出席說明台灣碳定價政策，並與臺灣碳權交易所總經理田建中（右起）、台泥企業團副總經理葉毓君、中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政合影。記者余承翰／攝影

台灣已邁入排碳有價時代，環境部將進一步推動總量管制碳交易（ETS），最快將於明年試行，象徵台灣將邁入碳交易新紀元。環境部目前正如火如荼推動法令作業與溝通，如何提前布局未來的綠色商機，受到產業界高度關注。政府積極協助產業減碳，為協助產業前瞻淨零商機，經濟日報於7月9日舉行「碳交易新紀元 前瞻綠色轉型商機」論壇，邀請環境部氣候變遷署長蔡玲儀、臺灣碳權交易所總經理田建中、台泥（1101）企業團副總經理葉毓君、中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政共同與談，由經濟日報執行副總編輯盧家鼎主持。

蔡玲儀表示，推動ETS的時機已經成熟，環境部長彭啓明日前帶領團隊赴歐洲取經，了解歐盟ETS制度，將作為政策重要參考。她指出，由於台灣排放源排碳量差異相當大，ETS成功關鍵在於如何讓市場能夠流通。

另外在實施碳定價時，也必須同時考慮增加的碳成本對產業的衝擊，包括碳邊境調整（CBAM）議題，台灣目前也在研議台版CBAM，持續與產業界溝通。

田建中指出，中國大陸、南韓、日本及越南等國家皆實施ETS，要與國際鏈結，ETS是不二選擇。對於大型企業面臨的減碳難題，他建議，上市公司眼光要看得更遠，除了法令規定的碳揭露外，也要在自然碳匯上有前瞻布局；中小企業資源相對有限，則應建立正確認知與基礎能力，才有機會打進國際供應鏈。他表示，目前碳交所已與歐洲能源交易所（EEX）簽署合作備忘錄，積極協助台灣建立ETS機制。

葉毓君則強調台版CBAM的重要性，呼籲政府應加速推動相關政策，才能為產業打造公平、合理的競爭環境。

她強調，台泥在減碳方面較早起步，很早就開始思考，如何將碳成本轉化為競爭力，甚至擁抱新商機，如今已經有階段性成果。她期待政府在政策方面給予支持，透過台版CBAM保護國內產業。

蔡宏政表示，ETS主要靠市場運作，政府必須具備一定管理能力，他建議應建立一套碳回饋機制，讓高碳排產業在配合減碳的過程當中得到補助或綠色貸款，或是在ETS中給予較高的配額。至於交易市場監管，蔡宏政認為，交易資訊必須公開透明，政府可參考歐盟、日本等國家經驗。

減碳 總經理

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