前瞻綠色轉型商機論壇／環境部氣候變遷署長蔡玲儀 核配量、流通性 兩關鍵

碳費制度上路後，環境部正著手草擬總量管制碳交易（ETS），國內碳定價政策逐步邁向雙軌制。環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，台版ETS要成功有兩大關鍵，第一是企業可獲得多少核配量，第二則是市場流通性，兩者息息相關。

蔡玲儀表示，台灣最早從2015年，《氣候變遷因應法》的前身《溫室氣體減量及管理法》時代就想做ETS，但當時法制準備上來不及，2019年、2020年間台灣在討論淨零排放時，先讓相對簡單的碳費先行。

十年過後，蔡玲儀表示，推動ETS時機已經成熟，我國已有溫室氣體盤查查驗及額度交易推動經驗，國際上80個實施碳定價的國家或地區，有37個採用ETS、43個採用碳稅費，台灣提高減碳目標後，現在也朝ETS邁進。

蔡玲儀指出，ETS成功的關鍵在於如何讓市場能夠流通，因為台灣排放源大、小差很多，排放量從上百萬噸到數萬噸都有，在做「Cap and trade」的核配、拍賣制度時，如何讓排放額度能順利在市場上運作，是一大挑戰。

蔡玲儀表示，不管是哪一種碳定價機制的設計，都需要謹慎平衡，過於嚴苛可能導致國際貿易糾紛，而過於鬆散則可能引發碳洩漏。

蔡玲儀強調，當一個國家或地區開始實施碳定價時，必須同時考慮增加的碳成本對產業的衝擊，像是歐盟和英國等在ETS方面有經驗的國家，在加強管制時都會一併考量碳邊境調整議題，所以當台灣在推動碳費甚至雙軌ETS時，也同步在考慮台版CBAM。

在討論減碳時，水泥和鋼鐵產業是最受關注的產業之一，周邊國家的碳定價進程不如台灣明確和快速。蔡玲儀表示，這促使台灣必須考慮推動台版CBAM，涉及的利害關係人非常多，環境部目前的做法是，今年內將明確界定台版CBAM管制產品和對象，後續也會建立類似歐盟CBAM的申報機制，也會著手修改氣候法，目前也正在與鋼鐵和水泥公會討論，並持續與進口商、國內中下游產品使用者溝通。