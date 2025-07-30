「2025國家卓越建設獎」兩大亮點：AI 智慧、淨零碳排

臺灣建築界年度盛事「2025國家卓越建設獎頒獎典禮」29日隆重登場，今年主軸為以AI智慧引領建築未來、以淨零碳排鋪陳永續藍圖。適逢該獎項創立20周年，也象徵臺灣建築與城市發展的里程碑。

典禮現場聚集國內外產官學重量級代表，包括總統府副秘書長何志偉、內政部政務次長董建宏、內政部國土署署長吳欣修、內政部建築研究所所長王榮進等人共襄盛舉，齊為臺灣建築品質喝采。

主辦單位中華民國不動產協進會暨世界不動產聯合會臺灣分會理事長張麗莉表示，隨著AI科技加速應用及永續浪潮席捲全球，臺灣建築產業也正積極轉型與創新。今年得獎作品無論在智慧化設計、智慧建築管理、環境韌性、碳足跡管理、還是社區共融方面，皆展現出高度成熟與整合能力。

尤其在「智慧建築」、「淨零碳排」及「ESG價值」等前瞻議題上，已有深耕成果，令人振奮。這些發展不僅回應當前國際趨勢，更具體展現臺灣朝向宜居、永續與智慧城市穩健邁進的步伐。

張麗莉提及另一亮點，則是臺灣在今年於奈及利亞舉行的「全球卓越建設獎」競賽中再次成果豐碩，榮獲2金3銀的優異成績，成為國際建築界矚目焦點。

這些獲獎作品展現臺灣團隊在設計創新、工法精進與永續整合上的全面實力，讓世界看見臺灣建築的實力與亮眼創意，為本土建設作品在國際舞台上樹立堅實典範。

世界不動產聯合會(FIABCI)世界會長Antonio Campagnoli今年親自參加頒獎典禮，展現對臺灣建築實力的高度重視與肯定。他在致詞中指出，臺灣的建築作品在創新設計、工程品質與永續發展方面表現亮眼，近年屢屢在全球卓越建設獎中脫穎而出，已成為亞洲區極具影響力的標竿。

世界會長也特別讚賞臺灣在推動智慧建築與淨零碳排方面的進程，認為這不僅符合全球發展趨勢，也是聯合國推廣的指標，更能引領未來建築的新典範。他也期許FIABCI能與臺灣持續深化合作，攜手推動全球建築永續願景。

何志偉致詞時表示，建築不只是營造空間，更承載人民的希望與生活品質；面對氣候變遷與城市轉型挑戰，臺灣的建築界已不再只是追求硬體建設，而是轉向強調永續與智慧的整合設計。他期盼透過此獎項的推動，帶動更多建築人投身綠色創新與社會責任，共同實現全民安居、環境共好的願景。

今年的評選成果精彩紛呈，最受矚目的「綜合卓越成就獎」由兩件社會住宅作品榮獲：一為新北市「中和安邦段青年社會住宅新建統包工程」，另一為桃園市「中壢一號社會住宅」。

兩者皆以人本思維出發，突破以往制式框架，融合社區需求、綠建材與智慧管理機制，不僅提供安全舒適的居所，更成為城市更新與社會共融的標竿示範。也讓社會住宅不再只是安居之所，更為活絡城市發展提供核心動能。

另一方面，表彰長期致力於國土發展的「國土建設特別貢獻獎」，今年獲獎人臺南副市長趙卿惠、建築師邱文傑，以及台灣設計研究院院長張基義，皆以深厚的專業素養與公共精神，參與地方建設與政策推動，在提升城鄉品質與空間美學上深具貢獻。

而「年度建築人物獎」，則由璞真建設董事長林廷芳獲得，他以深厚工程專業為基礎，將環保永續理念貫徹於企業經營中，積極推動循環經濟，落實社會責任，展現企業的社會價值與美學堅持。

國家卓越建設獎評審團總顧問黃南淵回顧這20年的發展歷程時指出，臺灣建築在空間品質、工程技術與城市韌性等方面皆有飛躍進展，尤其在資源有限的條件下，各地仍能展現令人驚豔的設計創意與執行效率，體現了臺灣建築人對環境的尊重與對品質的堅持。這份持續累積的專業能量，正是引領臺灣邁向更高建築境界的重要動力。

張麗莉在頒獎典禮尾聲感性表示，走過20年，「國家卓越建設獎」不只是建築的榮耀舞臺，更是一段關於理想、堅持與美好生活的故事累積而成的旅程。每一座建築的誕生，都是對土地的回應、對人的關懷。