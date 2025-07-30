ESG最前線／化學品管理 善用 AI 輔助

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

隨著國際永續趨勢與職場安全意識提升，台灣企業在化學品管理方面的合規標準不斷提升。依據《毒性及關注化學物質管理法》與《職業安全衛生法》等法令，企業須妥善盤點、評估並控制化學品使用風險。生成式AI因具備高效資料處理與語意理解能力，成為輔助撰寫化學品管理計畫的實用工具。

生成式AI可自動解析非結構化資料，當企業面臨大量SDS（化學品安全資料表）、事故紀錄或內部稽核資料時，AI能提取危害分類、暴露限制、防護措施、化學性質等核心資訊，並歸納成結構化摘要供撰寫者引用。此功能可顯著提升專案撰寫效率，並降低人工錯誤，以及提升文件一致性與可讀性。

在法規鑑別上，生成式AI可連結環境部化學物質管理署資料庫，協助自動辨識企業所使用化學物是否屬於「毒性化學物質」或「關注化學物質」，是否須申報登錄或申請許可。

AI亦能提醒最新法規變動，例如《化學物質登錄辦法》與《毒性及關注化學物質管理法》中相關分類標準與管制規定，協助企業避免違規風險。

針對風險評估，生成式AI結合過去事故紀錄、環境感測器數據、操作流程等來源，進行潛在風險分析，並產出管理建議，例如調整SOP、加裝防護設施、改進排程等措施。

這對於推動職業安全衛生自主管理計畫的企業尤其有幫助，有助於事前預防及即時改善。

在實際撰寫化學品管理計畫時，AI可根據企業既有SOP、化學品清單與操作流程，自動生成計畫草稿，包括目的與範圍、化學品盤點、風險辨識、控制策略、SOP條列等內容。使用者僅須進行審核與補充，即可快速完成符合法規與稽核需求的計畫文件。

然而，在導入生成式AI時仍須注意幾項風險。首先，AI模型可能誤解法規條文或引述過時資料，因此最終內容須由專業法規人員核對。

其次，若輸入含機密配方或商業敏感資訊，應避免使用公開模型，而應採取內部部署私有AI系統以保障資安與企業機密。

總結而言，生成式AI在化學品管理計畫撰寫過程中，無論在SDS解析、法規鑑別、風險分析或文件生成上，都能提供卓越輔助。

只要建立嚴謹的審核機制、完善內部SOP、並進行操作訓練與資安管控，AI即可成為企業環安衛與ESG管理的重要助力，助力企業提升效率、強化合規能力。

AI 資安 可成

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