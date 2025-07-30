連鎖效應／好食城導入 ESG 打造健康生態圈

睽違近十年，大成重回三總美食街，斥資1.2億升級好食城。秉持26年前，打造台灣第一座醫院美食城的初心，大成三總好食城從環境總體營造做起。

自公車站沿著中央走道，穿過便利店順著天井樓梯進入好食城，一路走來造景、綠化和標示都有別於傳統的醫院美食街，創造且能再次飛越，寫下唯有大成可以超越大成的新頁。

令人印象深刻的全面偵測空氣品質，包括細懸浮顆粒（pm2.5)甲醛、二氧化碳、一氧化碳等，從看不見的細微處，提升在醫院就餐的品質。

規劃美食街，品牌組合自是主角。此次三總好食城集結32個國內外品牌，除了有大家熟悉的老董牛肉麵、朱記、星巴克、漢堡王之外，更推出三個綠色、健康的首發品牌「潮膳堂」、「好蔬上」和「綠季諾」，其中「紅燒蔬植牛若麵」採用大成研發的「Neo Foods 新創肉」，榮獲2022台北國際牛肉麵大賞及2023 iTQi三顆星殊榮。

除了環境友善、空氣品質和首發品牌之外，三總好食城還有三大特色，值得一提：

一、貼心提供「早餐專櫃」：打破一般美食街統一開張打烊的模式，貼心的為三總的醫護團隊和病友眷屬們提供早餐專櫃，包含自營的岩島成在內，結合巫佬包子、老蔡水煎包、星巴克以及明德素食園，上午6:30以後就可以吃到早餐了。

二、零售服務全配套：醫院美食街有別於一般的美食街，諸如剪髮、服飾、鞋襪、便利店、醫療用品等配套，均須完整，滿足病患和家屬生活採購的需求，當有家人生病時，安心守護、療癒支持，是最溫暖的存在。

三、健康美食安心購：連續兩年獲得食創獎首獎的生食級雞蛋和全程無抗飼養益活雞，提供優質蛋白質來源，好食城配套安心購，在醫院美食街推出「醫院專供」的現煮雞湯鍋與雞鮮萃蛋白飲，具體實踐「醫食同源」的養生行動。

三總好食城突破美食街天花板，引領醫院商場實踐綠能與循環經濟，大成率先導入ESG的環境保護Environmental系統，首創在醫療院所推出商場節能系統，智慧化控管照明與空調，降低整體能耗，並特別建置餐飲品牌廢油回收再利用之專用回收系統，轉化為再生能源，一站式實現循環經濟。

誠如大成在三總好食城定期舉辦的知行講座，讓ESG不再遠在天邊，而是融入商場生活之中，健康生態圈是生機更是利基，時刻發揮守護環境的影響力。