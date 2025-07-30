行銷策略／人性行銷 商機驚人

談到2025行銷界的大新聞，泡泡瑪特（POP MART）絕對名列前茅。泡泡瑪特的明星商品──拉布布（Labubu）長著尖耳朵、尖牙齒的森林精靈，外觀好像不太可愛，但卻有一大堆名人，包含貝克漢、蕾哈娜、BLACKPINK的Lisa等，爭相炫耀他們的Labubu。

在名人效應的加持之下，泡泡瑪特2024全年營收衝破人民幣130.4億元，較上一年增長106.9%。

有人稱這股泡泡瑪特風暴為「童心經濟」——據說每個大人的心中，都還留著一個不想長大的孩子，而泡泡瑪特看見了這個「心中小孩」。也有人把這個現象解讀為「療癒經濟」——幸福、快樂也是一種可以販賣的商品。預估2025年療癒經濟的全球產值逼近新台幣136兆元，商機驚人。

還有人將此風潮歸納為「世代經濟」——打著文化叛逆、主流叛逆旗幟的Z世代，在勇敢質疑世界的同時，卻又需要世界的支援與認同。看看Labubu惡作劇系列中的賊賊笑容，是不是直接應援那種「不必裝乖」的心情？

不論是童心經濟、療癒商機、或是世代差異，這些不同名詞的背後可以整合出一個大概念：行銷已經從販賣商品，蛻變為販賣人性。除了Labubu之外，2021年問世的樂高花束，就是運用「人性心理學」、開創優勢的最好案例。

1930年創立的樂高，是家喻戶曉的知名企業，但是從1995年開始受到電子遊戲的影響，企業經營面臨嚴峻挑戰，終於在1998年迎來首次的財報虧損。

面對困境，樂高亂槍打鳥的開發多項新事業體，手忙腳亂幾年之後，發現並沒有解決問題。於是、樂高再度回到自己最擅長的主戰場，即玩得好（Leg godt）、任你想像（Rebuild the world）、構築未來（Build the future）。

如何在主場獲勝？樂高的戰略是將「兒童玩具」，延伸至「大人收藏」。至於戰略如何落實為財務收益？根據LEGO Play Well Study研究顯示，全球73％成人經常研究並嚮往紓壓、療癒的生活模式；72％成人透過拼砌遊戲過程達到沉澱、和緩的生活步調。

於是，一系列紓壓風的「樂高植物」問市了。

2021年1月、首度推出「花束」與「盆栽」系列產品。這種前所未見的積木表現方式，吸納很多非樂高玩家、自用女性的購買。樂高不但成功擴大目標客群，更將市場範疇從玩具領域，拓展至居家布置、送禮花束的市場，在緊接而來的情人節花束市場中，創造銷售佳績。

2021年6月再推出「天堂鳥」系列，完美掌握植物枝葉的曼妙姿態，深化產品的藝術療癒價值，再度激發消費者的收藏慾望。而2022年的「多肉植物」與「蘭花」系列驚艷許多植物玩家。

其後的「野花花束」、「乾燥花擺設」系列，讓每一個人都可以創造出屬於自己的個人化作品。

就如設計經理傑米貝拉德（Jamie Berard）說的，「植物可以為人們帶來快樂，我們不斷茁壯的植物系列，就是在這個基礎上誕生出來的。」

這說明了「花系列」賣的不只是樂高，而是快樂，更解釋了已經不是孩子的大人，為什麼還要繼續玩樂高？因為樂高可以美化生活、可以成為贈送他人的禮物，最重要的是可以打造出讓自己「樂在其中」的作品。

精準掌握人性心理，樂高於2006年勝出數位電玩、擺脫虧損狀態，2022年擊敗了知名的美泰（Mattel）、孩之寶（Hasbro）二家大型玩具公司，成為全球最大的玩具廠商。

樂高與泡泡瑪特依靠「人性行銷、行銷人性」，開創了龐大的市場商機，明確顯現出：人性的需求在哪裡、市場就在那裡。