智慧經營／PSA 華科集團董事長焦佑衡 集團進化 雙願景啟動

華科（PSA）集團暨精成科董事長焦佑衡掌舵的集團持續茁壯，除了精成科今年順利併購日商Lincstech，開拓AI伺服器並跨入半導體領域之外，集團年營收已達1,500億元；焦佑衡定下未來公司發展兩大願景，包括產品與廠區的整合、規劃專業經理人接班傳承。

併購日商 攻AI應用

華科集團2002年正式組成，近年來在海內外穩健發展，成員包含華新科（2492）、佳邦、信昌電、瀚宇博、精成科、嘉聯益、精星、閎暉、華東以及晶技等，日商則有日通工、釜屋電機、双信電機、松尾電機等。

精成科於今年4月8日順利併入日商Lincstech，成為集團發展的一大助力。焦佑衡說，該布局有助公司搶攻人工智慧（AI）伺服器、IC探針卡、交換機等高階產品應用，並看好Lincstech加入後，對精成科AI相關產品技術有加乘效果。

海外據點上，他提到，Lincstech新加坡據點相當重要，新加坡政府對產業很支持且有效率，他本人在新加坡長大，非常熟悉當地，新加坡技術效率有優勢，雖然電費人工較高，但公司將提升新加坡廠層次，新加坡經濟發展局也很關心此廠。美國政府標案不少僅有新加坡等區域廠商有投標資格，預期該廠區將是聚焦AI伺服器應用。

焦佑衡表示，精成科除了併購帶來業績之外，上半年急單很多，但第2季要留意的是匯率的干擾。

他說明，上半年關稅因素有看到急單，不過下半年外部環境仍混沌不明，預期對等關稅政策明朗後再來調整布局，「以台灣廠商在世界上的競爭與生存能力很強，相信可突破環境考驗」。

外界關注未來是否再有收購計畫，焦佑衡直言，華科集團布局已相當完整，達到大約1,500億多的年營業規模，去年已定下兩大目標，首先要整理具競爭力產品，畢竟廠區有60多個，持續部分廠區優化、集中生產可以提升競爭力。

此外，中國大陸市場華科也不會放棄，至於馬來西亞與新加坡、日本等地布局都有優勢，日本某些客戶群如車用鐵道醫療太空都有在地製造需求。

資源配置 提升產能

焦佑衡表示，具發展潛力的廠區將加碼，進一步提升整體生產效率與資源配置。他說明，對於不具效益的產線與據點，將採取縮編與關廠措施，而對有發展潛力的廠會進行加碼擴建，降低整體營運成本，並提升整體生產效率，這樣的做法在過去一年也已見成效。

海外據點上，焦佑衡表示，日商Lincstech在新加坡有據點，加上公司在檳城有廠，星馬兩邊無論是文化以及溝通都很融合，如同一家人互相配合順暢，對營運很有幫助。

日本方面，除了先前精成科在日本的子公司ELNA之外，現再併入的Lincstech，可充分掌握日本市場商機。

傳承世代交替是集團另一個願景。焦佑衡表示，華科持續檢視集團競爭力，陸續交棒傳承計畫和整合集團內部事業，逐步把事業群交班給新一代專業經理人，由專業經理人擔任總經理，目前已規劃專業經理人總經理50歲上下即可拉上來接班，甚至有經歷與歷練豐富的40幾歲總經理接位，實現傳承，並讓世代交替能按部就班進行。