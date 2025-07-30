鎳價走揚！華新公告8月盤價 300系調漲每公噸2,000元
華新（1605）30日公告8月盤元產品牌價，300系調漲每公噸2,000元，300系快削鋼附價調漲每公噸1,000元，316附價調漲每公噸1,000元，200系及400系維持平盤。
華新指出，儘管台美關稅協商仍在進行中，亞洲主要鋼鐵出口國已相繼與美國達成協議，市場觀望氛圍逐漸消退，有助鋼材需求回溫。此外，關鍵不銹鋼原料如鎳、鉬價格同步走揚，加上新台幣匯率貶值，推升鋼廠整體生產成本，綜合考量市場與成本因素，8月盤元產品牌價調整。
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