房價、生活費齊漲！住宅補貼所得與財產門檻全面放寬

因應生活費調漲、房價變動與中低收入戶財產標準更新，內政部於7月30日公告修正住宅補貼申請資格，自2025年起，無論是自建、自購、修繕或租屋補貼，所得與財產門檻全面調整，六都標準普遍上修，讓補貼制度更貼近民眾實際生活條件。

以自建、自購住宅貸款利息補貼為例，台北市家庭年所得上限從原本164萬元提高至180萬元，每人每月平均所得也調高至7萬1,327元，動產限額從715萬元提升至760萬元，不動產限額則微幅上調至943萬元。

新北市的年所得上限則由137萬元調高至144萬元，桃園市從136萬元上修為146萬元；台中市由124萬元增為135萬元，台南市則從106萬元提高至113萬元，高雄市則由117萬元增為128萬元。

動產與不動產限額此次也同步調整，依照申請補貼的類型略有不同。以申請自建、自購住宅貸款利息補貼者為例，六都的家庭動產限額統一調高為479萬元，與前次修正時金額差距最大者如桃園市，從原先310萬元大幅提升至479萬元。不動產限額部分也多有上修，例如桃園從626萬元調高至663萬元、台中市則從549萬元上調為560萬元。

針對租屋族群，申請租金補貼的資格標準也同步調高。台北市每人每月平均所得上限由4萬9,123元調升為5萬948元，新北市則從4萬1,000元調整為4萬2,250元；桃園市提高至4萬1,920元，台中市為4萬193元，台南市與高雄市分別上調至3萬8,788元及4萬100元。

內政部指出，本次修正是根據中央與各直轄市社政機關公布的2025年度最低生活費、動產與不動產標準計算，同時參考不動產資訊平台各地區實價登錄資料，調整住宅補貼的審查標準，希望能更精準地將資源用在真正有需求的家庭身上。

內政部提醒，新制將自2025年度補貼申請作業開始適用，欲申請相關住宅補貼者，應留意自身家庭所得與財產是否仍符合資格，避免因新標準調整錯過補助機會。