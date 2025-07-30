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泰嘉開發攜手霈方國際 澎湖送暖、點亮醫療與教育的永續之光

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
泰嘉開發攜手霈方國際前往澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。泰嘉提供
泰嘉開發攜手霈方國際前往澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。泰嘉提供

泰嘉開發攜手霈方國際，特別回到故鄉澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。二家成功企業長期回饋鄉里，累計捐款超過千萬元，讓溫暖與關懷落實在家鄉土地上。

泰嘉澎湖基金會董事長呂金發表示， 自己出身澎湖，為幫助當地國中小弱勢家庭學童，提供「安心扶助金」、「安心助學金」，給予最即時、最有感的幫助，近年加碼贊助每年畢業典禮80多位國中小縣長獎得主獎學金，兼顧「扶弱」與「拔尖」理念，傳遞愛心與溫暖，期盼孩子們安心向學，有朝一日茁壯成長，也能夠建構自己的力量再回饋故鄉，成就循環不息的良善與溫暖。

霈方國際董事長呂慶盛指出，企業的ESG行動，不只是金援者、不該只是報告書上的字句，希望集結、整合眾人之力，讓企業、學校與相關組織的資源更有效運用，為澎湖建構學養、健康的綿密網路，成為澎湖永續發展的重要力量。

近3年來，霈方國際與泰嘉開發已攜手為澎湖注入超過千萬元的公益活水，這次更透過澎湖旅外大聯盟與台北醫學大學楓杏醫療服務活動，串聯眾多善心響應，共計捐出320萬元，支持長期在澎湖服務的台北醫學大學楓杏醫療團隊，落實穩定持續優質的醫療服務與醫學知識推廣工作，也提供有志青年堅強有力的後盾。

泰嘉開發攜手霈方國際前往澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。泰嘉提供
泰嘉開發攜手霈方國際前往澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。泰嘉提供
泰嘉開發攜手霈方國際前往澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。泰嘉提供
泰嘉開發攜手霈方國際前往澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。泰嘉提供
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ESG 澎湖 北醫 捐款 董事長 獎學金

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