泰嘉開發攜手霈方國際 澎湖送暖、點亮醫療與教育的永續之光
泰嘉開發攜手霈方國際，特別回到故鄉澎湖送暖，點亮醫療與教育的永續之光。二家成功企業長期回饋鄉里，累計捐款超過千萬元，讓溫暖與關懷落實在家鄉土地上。
泰嘉澎湖基金會董事長呂金發表示， 自己出身澎湖，為幫助當地國中小弱勢家庭學童，提供「安心扶助金」、「安心助學金」，給予最即時、最有感的幫助，近年加碼贊助每年畢業典禮80多位國中小縣長獎得主獎學金，兼顧「扶弱」與「拔尖」理念，傳遞愛心與溫暖，期盼孩子們安心向學，有朝一日茁壯成長，也能夠建構自己的力量再回饋故鄉，成就循環不息的良善與溫暖。
霈方國際董事長呂慶盛指出，企業的ESG行動，不只是金援者、不該只是報告書上的字句，希望集結、整合眾人之力，讓企業、學校與相關組織的資源更有效運用，為澎湖建構學養、健康的綿密網路，成為澎湖永續發展的重要力量。
近3年來，霈方國際與泰嘉開發已攜手為澎湖注入超過千萬元的公益活水，這次更透過澎湖旅外大聯盟與台北醫學大學楓杏醫療服務活動，串聯眾多善心響應，共計捐出320萬元，支持長期在澎湖服務的台北醫學大學楓杏醫療團隊，落實穩定持續優質的醫療服務與醫學知識推廣工作，也提供有志青年堅強有力的後盾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言