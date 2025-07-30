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新北市蛋白區租金一枝獨秀 五股、蘆洲租金反超信義區

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
全台行政區租金中位數TOP 10。圖／住商機構提供
全台行政區租金中位數TOP 10。圖／住商機構提供

全台房市進入盤整期，但租屋市場卻持續蓬勃發展。觀察內政部統計，全台截至2024年底，所有行政區中，新北市汐止、蘆洲、五股、林口等區域，租金中位數與台北市內湖、松山等蛋黃區並列最高，甚至贏過北市信義區。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上述行政區建設日漸齊全，吸引通勤族群移入，加上新屋供給大，令租金行情比兼蛋黃區。

根據內政部數據，全台各行政區若不分房屋類型，租金中位數排行前25名都位處雙北，其中新北市汐止、蘆洲、五股、林口、台北市內湖及松山等區租金中位數皆達1.5萬元，並列全台最高，之後依序為新北市新店區1.43萬元、台北市信義區1.4萬元、台北市北投區1.4萬元以及新北市土城區1.35萬元。

賴志昶指出，自去年底全台買氣陷入觀望，但租賃行情反而逆勢上升，反映區域居住剛性需求仍有待滿足，其中尤以新北市行政區表現最為出色，主要原因有二，一是部分行政區近年受惠於軌道經濟等利多，與北市通勤時間逐漸縮短，如林口即是此例；二是部分區域有鄰近產業園區等優勢，成為上班族群首選，如汐止區有鄰近科技重鎮優勢，區域租屋市場需求大增，進而衝高租金價位。

另在五股、蘆洲等區域，住商不動產台北五股加盟店店長黃威鳴補充，五股除有鄰近北市優勢，且由於有重劃區議題，租屋市場有不少新成屋供給，支撐區域租金水準，導致租金明顯超越北市舊城區；至於蘆洲區，則因捷運蘆洲線帶動，加上區域機能齊全，成為青年族群首選，市場競爭激烈，也推升租金上揚。

賴志昶提醒，隨著新北市行政區生活機能逐漸提升，加上大眾交通工具日漸齊全，普遍租金價位持續走揚；相對而言，北市蛋黃區屋況普遍老舊，難以吸引較注重居住品質的年輕租屋族群，導致雙北租金界線逐漸模糊，甚至不久未來，將出現更多蛋白區租金反超蛋黃區的現象。

租金 租屋 捷運 買氣 房市 重劃區 通勤族 上班族

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