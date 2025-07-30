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燁聯8月開平高盤 樂觀者認為不銹鋼行情有機會回溫

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日以平高盤開出8月盤價，304續採議價模式，430平盤，316L附加價每公噸漲2,000元，預期另一家上游廠唐榮（2035）將跟進；隨著亞洲不銹鋼市場緩步升溫，整體產銷後市穩中帶堅。

法人分析，國際鎳價近期穩定在每公噸1.5萬美元盤旋，加上中國大陸西藏雅魯藏布江超級水利工程啟動，用鋼需求量只會多不會少。短線部分外界看好低迷已久的不銹鋼市場有望觸底反彈。

除了平板不銹鋼外，不銹鋼盤元線材產銷同樣回暖，預期華新（1605）、燁興（2007）等相關專業廠，都有表現機會。

唐榮主管指出，接收到燁聯8月最新的價格策略，唐榮預定31日中午開盤，期待整體不銹鋼產業能正向發展。

燁聯 唐榮 平板 不銹鋼

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