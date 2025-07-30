燁聯8月開平高盤 樂觀者認為不銹鋼行情有機會回溫
不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日以平高盤開出8月盤價，304續採議價模式，430平盤，316L附加價每公噸漲2,000元，預期另一家上游廠唐榮（2035）將跟進；隨著亞洲不銹鋼市場緩步升溫，整體產銷後市穩中帶堅。
法人分析，國際鎳價近期穩定在每公噸1.5萬美元盤旋，加上中國大陸西藏雅魯藏布江超級水利工程啟動，用鋼需求量只會多不會少。短線部分外界看好低迷已久的不銹鋼市場有望觸底反彈。
除了平板不銹鋼外，不銹鋼盤元線材產銷同樣回暖，預期華新（1605）、燁興（2007）等相關專業廠，都有表現機會。
唐榮主管指出，接收到燁聯8月最新的價格策略，唐榮預定31日中午開盤，期待整體不銹鋼產業能正向發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言