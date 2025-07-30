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宇峻新手遊熱銷 上市首週登 App Store 免費遊戲總榜冠軍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宇峻董事長劉信。圖／本報系資料照
宇峻董事長劉信。圖／本報系資料照

宇峻（3546）奧汀代理的《東方Project》官方公認二次創作遊戲《東方幻想ECLIPSE》繁體中文版已於7月23日正式上市。上市首週即強勢登上App Store免費遊戲總榜第一名，並獲得App Store編輯部精選專文推薦，展現驚人熱度。為歡慶遊戲正式上線，官方同步展開一系列實體宣傳活動，包括7月24日至28日參展2025漫畫博覽會、7月26日舉辦街頭玩家見面會以及整個7月份持續進行的「月讀女僕咖啡廳」聯名合作，吸引大量玩家熱情參與與現場朝聖，成功炒熱聲量、擴大話題影響力。

據悉，在2025漫畫博覽會中，《東方幻想ECLIPSE》展區以「博麗神社」為主題打造沉浸式體驗空間，現場人潮絡繹不絕、熱度不斷攀升。人氣COSER亞織化身為永遠的巫女-博麗靈夢；魔理花則演繹奇妙的魔法師-魔理沙，兩位COSER完美演繹經典角色，吸引大批玩家與粉絲爭相合影，現場攝影師快門聲此起彼落、閃光燈源源不絕，宛如偶像見面會現場！

宇峻 漫畫 App Store 手機遊戲

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