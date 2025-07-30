正隆去年永續採購金額達85億元 連五年獲國家綠色採購獎
正隆（1904）作為工紙龍頭企業，持續深化綠色轉型，對內，持續升級資源循環再生技術與規模；對外，則強調供應鏈永續共好及本土產業低碳韌性養成。2024年正隆永續採購金額達85億元，占全國比重約11%；不僅連續五年榮獲「國家綠色採購績優獎」，今年更因採購金額卓越，獲選製造業代表企業，30日於頒獎典禮分享永續實績。
正隆訂下2030年永續採購金額占比達50%的目標，董事長鄭人銘表示，推動永續不只是企業責任，更是對下一代的承諾。他指出，正隆以S.M.A.R.T.低碳智慧造紙為核心，從資源循環再生、永續採購管理到產品創新研發，全面落實「自然正成長（Nature Positive）」理念，藉由一張紙為市場提供貼近自然、具多元價值的綠色消費選擇，讓每張紙成為樹木的延伸，保護現有原生林，也為台灣再造二次森林。
正隆2024年全集團共再生使用235萬公噸回收紙，相當於保留4,700萬棵樹，同時積極採購FSC™永續管理森林木漿，並訂定2030年FSC™木漿使用比率達100%的目標，持續推動永續森林管理與生態保育，串聯上下游夥伴共同邁向低碳轉型。
為擴大企業在全球供應鏈的正向影響力，正隆更將台灣綠色採購經驗向海外營運據點移植，推動越南廠區永續採購機制。正隆購料部協理簡春龍表示，永續採購不只視為企業ESG責任，更是驅動低碳轉型的關鍵競爭力。透過優先採購具環保標章、節能標章與FSC™國際驗證的綠色產品，從生產原料、設備至辦公用品等多面向，盡可能縮小營運對環境的衝擊。
除提升自身採購管理效能，正隆也於供應鏈推動「低碳、數位、激勵、賦能」四大韌性行動。藉由雙向議合與實地輔導建立共識，導入碳風險與環境績效評估機制，推動供應商減碳材料、再生資源應用，加速本土產業鏈升級轉型，強化永續韌性與全球競爭力。未來，正隆將持續透過綠色採購推動產業鏈升級與共好，發揮企業在永續治理與環境責任上的關鍵影響力。
做為全球首批TNFD先行者企業，正隆台灣製造鏈回收紙及廢棄物資源化比例已是業界標竿，是市面上目前唯一同時擁有FSCTM Recycled、環保標章與碳足跡標籤三重驗證的家紙品牌。2018年起，正隆透過創新及研發升級循環規模，以紙塑分離技術建構台灣全紙容器再生供應鏈，至今再生規模全年可消化島內超過半數廢紙容器，協助解決台灣外送、外食經濟下的廢棄物問題。
此外，正隆也擴大整合自然資材，結合造紙產品、能源及水資源循環，跨產業整合農林資源，開創全台最大3R PLUS資源全循環商模。2023年更研發獲農業部有機農業商品化資材驗證的100%再生環保抑草紙，除減少耕地塑膠地蓆殘留物汙染，也以本土物料緩解小農有機栽植的進口成本，用一張紙實踐現代農耕轉型。
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