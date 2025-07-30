榮成獲環境部綠色採購績優企業 去年綠色採購總金額達27億元

榮成（1909）30日榮獲環境部綠色採購績優企業獎，2024年榮成低碳造紙廠及綠色包裝廠綠色採購總金額達27億元，較前一年度增加20%，突顯出榮成致力於短期利益與長期價值平衡的效益，並持續用行動展現對環境友善的堅定承諾。

榮成以循環經濟為營運核心，長期發展資源再利用技術，同時響應綠色生活，建立友善環境的企業文化。榮成自 2003年朝向專注化經營，榮成紙業以廢紙為原料製成工業用紙、瓦楞紙板及紙箱，積極推動綠色採購政策，建立綠色環保供應鏈，除原料優先選用以回收再生材料製成，還須符合環境負荷低且對人體健康無害產品。

造紙製程方面，不使用禁限用物質，定期委外第三方公正單位檢測確保產品符合國際法規如美國包裝有害物質清除機構(TPCH)、全氟與多氟烷基物質(PFAS)、歐盟化學品註冊、評估、授權與限制法規(REACH)及有害物質限制指令(RoHS)等，能滿足客戶對於有害物質管制要求，也避免員工暴露於有害性物質風險。

近年來，榮成積極展現永續發展方面的卓越成果，並於今年受到國際組織的高度關注，入選2025 Carbon Clean200（全球200大碳潔淨企業），此名單由國際永續組織As You Sow與Corporate Knights評比，成為國內造紙產業中唯一入榜企業。憑藉持續精進的低碳經營實力，榮成不僅在產業中率先引領淨零碳排的風潮，更不斷向全球展現台灣企業在邁向永續未來過程中的堅定腳步與核心競爭力。

伴隨全球氣候變遷問題日益嚴峻，榮成積極從食衣住行等多元面向推動永續發展，首度於今年響應由自然保育與環境資訊基金會、B型企業協會與綠藤生機發起的「綠色生活21天」活動，邀請各廠員工一起體驗今年主題以每天「數位排毒 Digital Detox」三分鐘，將時間還給環境和自己，有意識地暫時遠離數位裝置，並試著打開感官，建立與環境的生態共感(Ecological Empathy)，降低對錯過資訊或社交的焦慮感，更專注當下，提升生活品質，讓榮成員工也能透過日常生活行為建立永續發展的思維與習慣，創造良好的企業文化。