雙北租屋市場變天 五股、蘆洲租金竟反超信義區

全台房市進入盤整期，但租屋市場卻持續蓬勃發展。住商機構觀察內政部統計，全台截至2024年底所有行政區中，新北市汐止、蘆洲、五股、林口等區域，租金中位數與台北市內湖、松山等蛋黃區並列最高，甚至贏過北市信義區。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，上述行政區建設日漸齊全，吸引通勤族群移入，加上新屋供給大，令租金行情比兼蛋黃區。

租金中位數達1.5萬元 新北市四區租金比肩蛋黃區

根據內政部數據，全台各行政區若不分房屋類型，租金中位數排行前25名都位處雙北，其中新北市汐止、蘆洲、五股、老林口、台北市內湖及松山等區租金中位數皆達1.5萬元，並列全台最高，之後依序為新北市新店區1.43萬元、台北市信義區1.4萬元、台北市北投區1.4萬元以及新北市土城區1.35萬元。

賴志昶指出，自去年底全台買氣陷入觀望，但租賃行情反而逆勢上升，反映區域居住剛性需求仍有待滿足，其中尤以新北市行政區表現最為出色，主要原因有二，一是部分行政區近年受惠於軌道經濟等利多，與北市通勤時間逐漸縮短，如林口即是此例；二是部分區域有鄰近產業園區等優勢，成為上班族群首選，如汐止區有鄰近科技重鎮優勢，區域租屋市場需求大增，進而衝高租金價位。

另在五股、蘆洲等區域，住商不動產台北五股加盟店店長黃威鳴補充，五股除有鄰近北市優勢，且由於有重劃區議題，租屋市場有不少新成屋供給，支撐區域租金水準，導致租金明顯超越北市舊城區；至於蘆洲區，則因捷運蘆洲線帶動，加上區域機能齊全，成為青年族群首選，市場競爭激烈，也推升租金上揚。