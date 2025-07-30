欣興法說會／看 AI 營收旺到明年 ABF 廠光復廠放量符合客戶期待
載板龍頭欣興（3037）30日召開法說會罕見移師台北舉辦，現場逾200人參與還有法人站著聽，顯見對欣興關注程度，欣興提到ABF廠光復廠放量符合客戶期待明年可完成擴充，預期AI營收占比持續增加到明年。
外界關注第3季個位數小幅成長，相對往年旺季成長較小，欣興則回應，上半年確實有部分消費應用提前備貨，至於ABF成長略受到日本廠商LowCTE玻布缺貨干擾出貨，產能轉換需要時間。至於台灣與大陸供應商認證還需要時間，PCB下半年成長力道可望大於載板。
展望未來，欣興提到，第3季到明年預期載板PCb相關AI營收佔比持續增加，第3季看來優於第2季，營收可望個位數成長，不過毛利率預期持續受到匯率以及LowCTE玻布採購影響到毛利率。
各廠區近況方面，欣興提到，ABF廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計明年可順利完成產能擴充。
欣興也說明，楊梅廠主要配合雲端伺服器提供領先的客戶們需求，稼動率逐步提升可望在今年下半年到明年提供更多業績貢獻。至於泰國廠試產第4季客戶認證小量出貨配合記憶體遊戲機等，未來規畫高層板生產。
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