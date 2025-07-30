快訊

獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

欣興法說會／看 AI 營收旺到明年 ABF 廠光復廠放量符合客戶期待

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
欣興30日召開法說會，現場人山人海。記者尹慧中攝影
欣興30日召開法說會，現場人山人海。記者尹慧中攝影

載板龍頭欣興（3037）30日召開法說會罕見移師台北舉辦，現場逾200人參與還有法人站著聽，顯見對欣興關注程度，欣興提到ABF廠光復廠放量符合客戶期待明年可完成擴充，預期AI營收占比持續增加到明年。

外界關注第3季個位數小幅成長，相對往年旺季成長較小，欣興則回應，上半年確實有部分消費應用提前備貨，至於ABF成長略受到日本廠商LowCTE玻布缺貨干擾出貨，產能轉換需要時間。至於台灣與大陸供應商認證還需要時間，PCB下半年成長力道可望大於載板。

展望未來，欣興提到，第3季到明年預期載板PCb相關AI營收佔比持續增加，第3季看來優於第2季，營收可望個位數成長，不過毛利率預期持續受到匯率以及LowCTE玻布採購影響到毛利率。

各廠區近況方面，欣興提到，ABF廠光復廠去年試產認證順暢，放量都是高效率與速度符合客戶期待，配合策略客戶計畫逐步放量，預計明年可順利完成產能擴充。

欣興也說明，楊梅廠主要配合雲端伺服器提供領先的客戶們需求，稼動率逐步提升可望在今年下半年到明年提供更多業績貢獻。至於泰國廠試產第4季客戶認證小量出貨配合記憶體遊戲機等，未來規畫高層板生產。

ABF 欣興 營收

延伸閱讀

欣興2025年上半年 EPS 0.62元 優於預期

金像電、欣興 四檔聚光

外資賣超164億元 「這檔特別股」連三天高居賣超冠軍

欣興、南電 四檔閃金光

相關新聞

好市多新增規定：試吃不給小孩單獨拿！台灣早就落實

美國好市多（Costco）近期針對試吃政策做出調整，明文規定孩童不得在無家長陪同下索取試吃品，引發討論。對此，台灣好市多...

雙北租屋市場變天 五股、蘆洲租金竟反超信義區

全台房市進入盤整期，但租屋市場卻持續蓬勃發展。住商機構觀察內政部統計，全台截至2024年底所有行政區中，新北市汐止、蘆洲...

騰輝泰國新廠動土 預計2026年正式量產

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）7月30日上午於泰國大城府Hi-Tech工業園區隆重舉行動土典禮，這標志著騰輝-KY在東...

欣興法說會／看 AI 營收旺到明年 ABF 廠光復廠放量符合客戶期待

載板龍頭欣興（3037）30日召開法說會罕見移師台北舉辦，現場逾200人參與還有法人站著聽，顯見對欣興關注程度，欣興提到...

三商家購衝刺加盟占比達五成 美廉社南台灣首推0元加盟金

三商家購（2945）表示，旗下零售通路美廉社自2024年下旬首創「全分潤」加盟方案後，新轉加盟推展效果顯著，截至2025...

特力「hoi!好好生活」首間大型店落腳桃園 下半年三品牌展店齊發

特力（2908）下半年展店腳步加快，旗下三大通路品牌擴點齊發。特力30日表示，「hoi!好好生活」將首度開出大型店型，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。