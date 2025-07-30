三商家購衝刺加盟占比達五成 美廉社南台灣首推0元加盟金

三商家購（2945）表示，旗下零售通路美廉社自2024年下旬首創「全分潤」加盟方案後，新轉加盟推展效果顯著，截至2025年第2季全台門市加盟店占比已逾30%，持續衝刺年度目標預計達五成占比。

繼6月破例舉辦台北加盟花博場、加碼釋出0元加盟金優惠，短短兩日即收獲近50件進件數後，2025年首度南下高雄參與連鎖加盟大展，除了有展場限定「0元加盟金」及「創業激勵金最高12萬」優惠，更發放史上最高額度「1萬9千元提前接店獎勵金」，展現美廉社初次參展的滿載誠意，預期能帶動南高屏地區的加盟新轉數，厚植擴大營運規模的即戰力。

三商家購表示，「美廉社」近期發展重點專注在品類優化與數位升級，截至2025年第1季，差異化品項（包含自行進口及自有品牌）營收占比達18.2%，預計年底銷售占比提升至25%；自去年斥資引進「電子價卡」後，美廉社今年7月完成全通路導入，不僅大幅節省門市端作業勞務量，有效降低人工標價錯誤，顧客也有感於清楚直觀的標價介面，引發網路盛讚符合時代趨勢，三商家購未來也將結合AI大數據並串聯供應鏈系統啟動門市智慧化升級。

三商家購2025年下半年度挹注更多資源在南高屏地區的加盟市場發展，該區美廉社目前有76%直營門市，其中逾兩成為「巷口酒窖」的店型，上半年度平均月營業額相較同期成長8%，業績成長穩健。尤其在高毛利的自製餐飲銷售表現亮眼，無論是咖啡、茶葉蛋或是烤地瓜的單店日均銷售量皆位居全台之首，有望帶動更多關聯品類的業績成長，三商家購也表示期待更多有志人士加入承接既有店鋪，持續衝刺營收，創造雙贏局面。

高雄市憑藉海空雙港的發展優勢，近年躋升成為科技業的新興發展重鎮，同時也是美廉社南高屏地區的發展核心，有超過6成門市分布於此。高雄市目前門店數量最多的區域依序為鳳山區、三民區、苓雅區及小港區，而依據2025年上半年度單店月均業績而言，表現最優異的區域則為「左營區」，鹽埕區及岡山區緊跟其後。除此，號稱「台積電（2330）員工生活圈」的「楠梓區」目前有4間門市，業績發展潛力也備受看好。

美廉社自2011年開放加盟迄今，持續優化及調整加盟制度，除了「業界最低40萬保證金、免保證人、免庫存資金」等相當友善的創業門檻，在新冠肺炎爆發時期、線下消費景氣低迷之際，美廉社打破業界行規取消「年度清算返還」制度，俾使旗下加盟主免於臨時陷入資金周轉困難的窘境。銀髮時代當道，美廉社也特創「樂齡加盟專案」開放50歲至60歲首次加盟者可簽訂3年短約，加上美廉社既有「免大夜班」的經營優勢，吸引不少超商同業或退休族群開啟事業第二春。

近期為了加速擴大展店、釋放有限人力資源，美廉社突破業界標準首創「全分潤」利多優惠，針對月均業績發展潛力高的現有門市，開放外部委託加盟，加盟主無須自備店面，並且合約期間皆給予100%銷貨毛利分配額，大幅提升獲利空間，同時設有年度保證毛利168萬的最低防線，盼能減輕加盟主在財務構面的擔憂。

三商家購表示，美廉社「全分潤」加盟創舉的消息一經釋出後，掀起外界一陣熱議，面對部分聲浪提出「割韭菜」、「門市剩爛柿子可挑」等質疑，三商家購直言，美廉社因應其特殊的通路性質及獲利結構，為了貼近當前民意對薪資水準的期待，在歷經諸多內部溝通及謹慎評估成本試算後，始決定開創加盟「全分潤」先例。

三商家購進一步說明，有別於過往承接同樣業績水平的門市，適用「全分潤」加盟主確實可達到「同工酬翻倍」的效果，也會持續關注加盟主對薪資報酬的追求是否有效轉換在門店業績成長。至於下年度「全分潤」讓利政策是否會持續施行，三商家購表示仍在觀望中，同時補充，零售業環境變化緊湊，公司政策也隨之滾動式調整，會視最終年度加盟成效表現作決策依據。