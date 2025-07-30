台塑四寶勁揚 單日合計市值暴增近千億元

台塑四寶股價從谷底強彈，今天漲勢延續，台塑、台塑化收盤皆亮燈漲停，南亞、台化同步大漲，4大公司合計單日市值暴增約新台幣992.05億元。

受中國石化產能過剩影響，台塑四寶去年營運遭遇空前逆風，4大公司去年合計歸屬母公司淨利約83.71億元，相較前年獲利440.86億元，大幅縮水8成。

今年以來，再受關稅、匯率等雙重利空夾擊，台塑四寶罕見全面虧損，剛公布上半年合計歸屬母公司淨損約213.23億元，相較去年同期獲利156.83億元由盈轉虧。

台塑四寶今天股價持續反攻，台塑、台塑化皆攻上漲停板，台塑目前股本636.57億元，今天股價大漲3.85元，換算市值增加245.07億元；台塑化股本952.59億元，今天股價大漲3.9元，市值增加371.51億元

南亞、台化同步大漲，南亞漲2.85元或7.94%，收在38.7元，以股本793.08億元計，市值增加226.02億元；台化漲2.55元或9.46%，收29.5元，以股本586.11億元計，市值增加149.45億元。合計4大公司單日市值大增992.05億元。