特力「hoi!好好生活」首間大型店落腳桃園 下半年三品牌展店齊發

特力（2908）下半年展店腳步加快，旗下三大通路品牌擴點齊發。特力30日表示，「hoi!好好生活」將首度開出大型店型，於8月8日進駐桃園八德，為品牌歷來規模最大據點，且規劃年底前北部預計再開設第二間大型店，加上將在新北、台中陸續展店，總店數挑戰突破20家；此外，下半年HOLA與特力屋也將分別在百貨與社區型通路持續拓點。

特力看好風格家居需求持續成長，透過拓點與店型升級搶市，深化居家市場布局。其中，桃園八德店為hoi!第17間門市，亦是首度採大規模500坪展場設計的新型態據點，主打開放式情境展示，內部規劃10大風格專區，並設置「好宅研究室」、「好眠製造所」、「芝華仕電動沙發區」等互動體驗空間，鎖定新成家與年輕換屋族群，強調沉浸式選物體驗。特力表示，今年內還將再開設第二間大型店，除此之外，還預計於新北與台中等地區展店，年底hoi!總店數可望達20家以上。

hoi!好好生活近年逐步擴展通路版圖，從內湖家具型門市、誠品南西都會櫃點到桃園大江選品店，據點型態日益多元。此次八德店為品牌首度導入大型體驗店型，跳脫傳統倉儲式家具賣場，採開放式動線與情境式展示規劃，打造沉浸式購物體驗。特力表示，透過規模放大與風格分區設計，目標強化品牌「生活提案」能力，提升與消費者的互動與黏著度。

除hoi!持續擴大據點外，特力集團整體通路布局亦同步升溫。主打軟裝家飾的HOLA目前在全台共有25間門市，年底將再插旗一家百貨型據點，拓展都會型消費通路。特力屋則近年展店以社區店為主力，強化住宅周邊消費動能，目前全台共62間門市，包含28間大型店與34間社區型門市，第3季預計再新增2家社區店，年底總數可望達64家，持續擴大在硬裝市場的布局。

特力集團除了三大通路品牌各自聚焦客群需求，透過實體店網絡強化市場滲透率。同時，集團也透過品牌代理與授權策略，深化產品力與品牌組合，涵蓋林氏家居、芝華仕、源氏木語等國際家具品牌，以及FRETTE、WEDGWOOD等高端家居授權品牌，建構完整的家居生活生態系。