千萬補助開放申請！港務公司力挺航港數位轉型、投資效益翻四倍

臺灣港務公司目前公告今年度「航港產業數位轉型成果獎勵方案」，鼓勵航港業者加速推動AI、物聯網、雲端、大數據等數位科技應用，延續過往對航港產業數位創新的支持，擴大獎勵金補助上限，每案最高獎勵金額上限提升到1,000萬元，歡迎航港業者踴躍申請，期盼帶動業者投入多元數位創新及自動化服務，提升作業安全與營運效率，促進港口永續發展。

臺灣港務公司表示，秉持航港產業生態圈共好、實踐聯合國永續發展目標（SDGs）之「永續發展夥伴關係」（SDG17）的理念，自110年首度推動港口數位轉型獎勵方案，以實質獎勵補助力挺航港業者導入數位化創新服務，113年度共吸引11件申請提案，激勵業者投資金額逾1.2億元，申請提案包含導入智慧櫃場管理、智慧倉儲監控巡檢、貨物裝卸作業自動化、進口櫃預約提領作業E化以及櫃場閘口自動化車道建置等多元應用，展現臺灣港群在數位韌性與營運升級上的堅強動能。

臺灣港務公司進一步補充，為提供「最有感、最實際」的獎勵方案，今年度獎勵方案簡化申請作業流程，從以往的「提案＋成果」雙階段審查，簡化為單一成果提案審查，大幅降低申請門檻，期提高業者參與意願，歡迎航港產業踴躍參加。