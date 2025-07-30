快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

聽新聞
0:00 / 0:00

老公寓誰在買？房貸數據八成買氣 靠這群人撐腰

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
老公寓總價低實坪大，最受40-50歲中年客群青睞。圖／台灣房屋
老公寓總價低實坪大，最受40-50歲中年客群青睞。圖／台灣房屋

老公寓誰在買？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年第1季全台屋齡30年以上老公寓購屋客群，超過8成是50歲以下的購屋族，其中又以40~50歲購屋客群為最大宗，占比35.7%，且近五年來年增約2.9個百分點，有逐漸增加的趨勢，換句話說，有越來越多中年級購屋族，偏好購買老公寓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價高、新大樓貴，不少年輕人購屋選擇「先買老、再換好」，老公寓雖屋況舊，但房價親民，且公設比低，室內實坪高，在台北市這類高房價都會區，預算有限的年輕客群，只能向低價老屋靠攏，也讓老公寓購屋客群走向年輕化。

張旭嵐表示，都會區老公寓多位於市心蛋黃區，生活機能成熟、交通便利，對於依賴市區機能、頻繁社交活動的年輕購屋族來說頗具吸引力。另一方面，老公寓具備都更危老重建價值，更成為自住投資兩相宜的置產選擇。

反觀50歲以上客群，老公寓人氣僅占不到2成，且隨著年齡層越高占比越低，70歲以上客群僅剩0.4%，且近五年來，高齡客群占比呈現負成長，對老公寓接受度明顯降低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，50歲以上的退休族，財富收入有一定程度，早年持有的老公寓也都增值，不過考量老公寓多無電梯，不利高齡居住，如購屋預算充足的情況下，多半會以有車位的大樓產品為優先，因此人生下半場逐漸出現「賣公寓，換大樓」的換屋規劃。

此外，部分銀行設有內規，貸款人年齡加上屋齡以不超過75~85年為原則，市場中古公寓屋齡多在30年以上，貸款人年齡如超過50歲以上，較容易在銀行核貸條件上卡關，相對不易吸引高齡者進場。

李家妮指出，內政部規劃於2025年第4季推出「老宅延壽機能復新計畫」，針對屋齡超過30年、樓高4至6層且經初評結構安全的集合住宅，提供修繕經費補助，其中包含加裝無障礙設施、立面修繕等項目，有助讓長者無須面臨換屋壓力、青年也能回流居住，推估也將影響老公寓結構性買盤再變化。

全台老公寓購屋客群年齡分布。資料來源／台灣房屋
全台老公寓購屋客群年齡分布。資料來源／台灣房屋

房價

延伸閱讀

玉山AI金融顧問 量身解答

生活愈來愈苦！買不起房仍壓力大 房租、住宅維修指數皆創高

以英國PPI為鑑 端正貸款保險

年收400萬夫妻貸款兩千萬買精華區大樓 忽略「隱形支出」無奈賣房防破產

相關新聞

好市多新增規定：試吃不給小孩單獨拿！台灣早就落實

美國好市多（Costco）近期針對試吃政策做出調整，明文規定孩童不得在無家長陪同下索取試吃品，引發討論。對此，台灣好市多...

千萬補助開放申請！港務公司力挺航港數位轉型、投資效益翻四倍

臺灣港務公司目前公告今年度「航港產業數位轉型成果獎勵方案」，鼓勵航港業者加速推動AI、物聯網、雲端、大數據等數位科技應用...

房價親民、實坪高 老公寓八成買氣靠這群人撐腰

台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年第1季全台屋齡30年以上老公寓購屋客群，以50歲為分界，超過8成是50...

老公寓誰在買？房貸數據八成買氣 靠這群人撐腰

老公寓誰在買？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年第1季全台屋齡30年以上老公寓購屋客群，超過8成是50歲...

7-ELEVEN 開出全新 LOFT 複合店！2,000款文青選品一次逛到爽

7-ELEVEN再度引領今夏話題潮流，首度攜手日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」合作，8月1日起將在高雄夢時代門市開...

三重果菜市場擬遷蘆洲 國土署曝最新審查進度還卡在這一關

三重果菜批發市場計畫遷至蘆洲，引發當地居民反彈。內政部國土管理署指出，該案因涉及公園用地變更，新北市政府須依法補辦公開展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。