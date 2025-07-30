老公寓誰在買？房貸數據八成買氣 靠這群人撐腰

老公寓誰在買？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，今年第1季全台屋齡30年以上老公寓購屋客群，超過8成是50歲以下的購屋族，其中又以40~50歲購屋客群為最大宗，占比35.7%，且近五年來年增約2.9個百分點，有逐漸增加的趨勢，換句話說，有越來越多中年級購屋族，偏好購買老公寓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房價高、新大樓貴，不少年輕人購屋選擇「先買老、再換好」，老公寓雖屋況舊，但房價親民，且公設比低，室內實坪高，在台北市這類高房價都會區，預算有限的年輕客群，只能向低價老屋靠攏，也讓老公寓購屋客群走向年輕化。

張旭嵐表示，都會區老公寓多位於市心蛋黃區，生活機能成熟、交通便利，對於依賴市區機能、頻繁社交活動的年輕購屋族來說頗具吸引力。另一方面，老公寓具備都更危老重建價值，更成為自住投資兩相宜的置產選擇。

反觀50歲以上客群，老公寓人氣僅占不到2成，且隨著年齡層越高占比越低，70歲以上客群僅剩0.4%，且近五年來，高齡客群占比呈現負成長，對老公寓接受度明顯降低。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，50歲以上的退休族，財富收入有一定程度，早年持有的老公寓也都增值，不過考量老公寓多無電梯，不利高齡居住，如購屋預算充足的情況下，多半會以有車位的大樓產品為優先，因此人生下半場逐漸出現「賣公寓，換大樓」的換屋規劃。

此外，部分銀行設有內規，貸款人年齡加上屋齡以不超過75~85年為原則，市場中古公寓屋齡多在30年以上，貸款人年齡如超過50歲以上，較容易在銀行核貸條件上卡關，相對不易吸引高齡者進場。