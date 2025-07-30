7-ELEVEN 開出全新 LOFT 複合店！2,000款文青選品一次逛到爽

7-ELEVEN再度引領今夏話題潮流，首度攜手日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」合作，8月1日起將在高雄夢時代門市開設全台首間「LOFT SELECT複合店」，結合超商門市購物場域，規劃專屬「LOFT SELECT複合店」遊逛空間，並導入美妝保養、飾品、文具、特色選品、熱門IP肖像、生活用品以及雙方獨家開發OPEN!系列等近兩千項商品，為消費者提供全新質感購物場域，期望帶動今年下半年整體來店消費體驗人次成長逾二成。

7-ELEVEN觀察近年消費趨勢，發現近年小資族與年輕世代對新事物接受度高、喜愛就近購買及蒐集風氣盛行等3大現象，旅外遊客到超商遊逛也喜愛購買具有差異化特色商品做為伴手禮。自2020年起便以「質感生活」為訴求，積極擴展時尚文具、飾品專區，2023年起更擴大導入日本Watts均一價59元專區，培養消費者採購習慣，穩定帶動用品類業績逐年穩定成長。

看準日本知名連鎖生活雜貨選物店「LOFT」品牌魅力，7-ELEVEN此次與「LOFT」雙方合作以代理品牌授權商品進駐複合店的創新商模，看好南高雄百貨商圈集客效益佳，並鎖定包含MZ世代、小資族及小家庭結構在內的消費族群，首店選在7-ELEVEN夢時代門市內規劃約15坪空間、近兩千項商品，包含美妝保養、飾品、文具、特色選品、熱門IP肖像、生活用品等，將日本精選生活美學融入在地消費者的日常購物體驗，未來更不定期會更新商品種類與陳列，滿足消費者購物喜好。

全台首間「LOFT SELECT」複合店以經典的清爽鮮明LOFT品牌亮黃色做為主軸，為空間注入活力色彩，店內天花板造型採用局部內凹設計，漸層色系延伸至超商門市區域，加強雙方門市空間整體性與連結度，更利用色系讓消費者可以有更直覺的購物動線；一旁超商購物區則是以人氣大明星OPEN將為主軸，以粉黃、粉紅、粉紫等柔和色系搭配，還有角色燈箱滿足粉絲到店打卡喜好。

7-ELEVEN表示，此次複合店精選來自日本的人氣商品，包含首次於全台初登場的迷你坐坐狸貓擺飾「Tanutanu」、香彩堂「緣起物主題香氛」，還有眾多特色商品像是知名平價飾品Mignon de Bijoux以及日本人氣插畫家商品、熱門肖像Q-LiA 「Bonbon Drop Seal」晶彩貼紙、ESTHER BUNNY（艾絲樂小兔）等，更考量本土消費者的生活習慣與風格偏好，精心挑選適合在地日常使用的生活雜貨，為開幕精選8位本土備受矚目的創作者，並以「根植在地日常的藝術與生活融合」為主題進行展開，其中人氣大明星OPEN與4位本土創作者推出超萌限量合作商品，將在地文化與LOFT趣味生活提案結合。全台首賣的獨特商品陣容O粉千萬別錯過。