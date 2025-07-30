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三重果菜市場擬遷蘆洲 國土署曝最新審查進度還卡在這一關

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新北三重果菜市場規畫遷移到蘆洲，引發蘆洲人反彈。聯合報系資料照片
新北三重果菜市場規畫遷移到蘆洲，引發蘆洲人反彈。聯合報系資料照片

三重果菜批發市場計畫遷至蘆洲，引發當地居民反彈。內政部國土管理署指出，該案因涉及公園用地變更，新北市政府須依法補辦公開展覽程序並妥善說明搬遷理由與回饋內容，目前市府所提補充資料仍未具體回應相關審查意見，且完全未提及異地重建等核心規劃，審查程序仍未獲中央核定。

國土署說明，原三重果菜市場重建計畫早已完成審議並獲通過，但新北市府後續提出異地遷建構想，計畫將市場搬遷至蘆洲，等於變更原先都更條件，因此必須重新釐清整體目標、公共設施回饋與公平性，否則恐有程序瑕疵，不僅可能損及市民權益，也會拖延地方發展。

為釐清爭點，內政部都市計畫委員會已成立專案小組，召開六次會議協助審查，但新北市政府至今仍未具體回應委員的意見，導致審議進度停滯、尚未獲得通過。

國土署進一步指出，中央近期已接獲超過200件民眾陳情，反對市場遷建至蘆洲，多數擔憂交通惡化、生活品質下降，且認為市府決策過程不透明，為此，中央已多次提醒市府應先補辦公展、廣泛蒐集民意，確保程序合法合情合理。

國土署說，新北市府於7月17日提交的補件中，依然未針對公園用地的公共設施回饋部分提出具體方案，也未說明市場異地重建的整體規劃方向。

國土署強調，市府應本於權責，加強與民眾說明溝通，凝聚共識後依法提出變更案，避免行政程序不全，影響民眾權益與在地發展時程。

都更 內政部 都市計畫

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