好市多新增規定：試吃不給小孩單獨拿！台灣早就落實

美國好市多（Costco）近期針對試吃政策做出調整，明文規定孩童不得在無家長陪同下索取試吃品，引發討論。對此，台灣好市多回應指出，類似規範在台灣早已行之有年，並強調該措施是基於孩童安全與食品過敏風險考量，並無跟進美方新增限制的問題。

台灣好市多表示，目前所有門市皆規定「12歲以下孩童的樣品／試吃品須由家長拿取」，該項措施早已落實多年，並由現場發放試吃的工作人員主動宣導。多數會員對此規定表示理解與支持，也願意配合，不僅有助於維護現場秩序，更可避免孩童誤食導致過敏或其他意外。

美國財經媒體《TheStreet》稍早報導，美國好市多在內部政策中新增「孩童試吃須由家長陪同確認」的規範，理由是部分孩童對特定食材可能產生過敏反應，若無家長在場確認成分，恐導致潛在健康風險與法律責任。