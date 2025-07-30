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全聯攜手 récolte 再掀個人電器換購風潮 7款質感料理神器必收

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
療癒生活從廚房開始，全聯攜手récolte打造美學料理小確幸。全聯／提供
療癒生活從廚房開始，全聯攜手récolte打造美學料理小確幸。全聯／提供

主打實用和生活美學兼具，全聯再度攜手日本知名廚電品牌「麗克特récolte」，推出「剛剛好的料理食光」全店積分換購活動，8月1日~10月12日（換購至10月16日）福利卡友單筆消費每滿100元可獲1積分，滿2積分/5積分或扣300福利點，加價799元~2,350元即可換購，換算市價折扣最低只要41折起，讓居家料理成為小確幸。

全聯表示，在現代人越來越重視生活質感的趨勢下，在家料理不再只是填飽肚子，而是追求一種療癒與放鬆的生活儀式感。日系品牌récolte設計概念是精緻小巧、簡約、時尚為特色，主打小家庭和單身族客層，商品不僅體積精巧，操作也簡單容易上手，是日本單身貴族在添購家電或送禮時的優先選擇。

全聯2023年就曾主打「早餐輕鬆做」推出一系列récolte廚房家電大獲好評；本次精選7款白色系廚房小家電，從調理鍋、電子鍋、氣炸鍋，到備料、調味所需的食物調理機和電動研磨器，還有自製早午餐必備的三明治機、果汁機。

無論是日常三餐還是周末料理時光，récolte的餐桌料理家電都能輕鬆應對各種料理情境。「Carre調理鍋（白）」是專為單人或小家庭設計的多功能個人鍋，一鍋五役的多功能設計，能煮、蒸、炸、燒烤樣樣行，方形鍋體不僅增加食材擺放空間，上蓋更可直立放置，搭配三段溫控與堆疊收納設計，不論是獨享料理或雙人共餐，都能簡單優雅地完成；積分/福利點換購1,899元起，等同於48折。

「電子鍋（白）」則結合7種模式、24小時預約與保溫功能，即使只煮0.5杯米也能完美還原米香，寬度僅約19cm，外型簡約美型，還附蒸盤可同步完成主副餐，讓料理更加有效率；積分/福利點換購2,199元起，下殺45折。而主打一機七役的「Combo食物調理機」更是懶人料理的得力助手，具備切碎、打發、揉捏、碎冰等七大功能，搭配Tritan透明調理壺與不鏽鋼調理壺，可應付從麵團製作到肉類處理的各種需求；積分/福利點換購2,199元起，45折優惠，無論平日料理或節日備餐，都能展現輕鬆又優雅的料理生活美學。

全聯備的料，在家通通用得上，不論是早晨準備香氣四溢的三明治，或在晚上輕鬆炸出無油美味小點，récolte的烘焙、氣炸家電讓料理變得更有型。「迷你格子三明治機（白）」主打單片設計，可將一片吐司對折製作，份量剛剛好，特別適合講究輕食感的一人時光，使用上簡單又方便；積分/福利點換購899元起，下殺42折。

想要少油少負擔，則不能錯過小巧的「Air Oven Mini氣炸鍋（白）」大約A4尺寸迷你機身不占空間，1.5L容量剛好適合小家庭日常使用，免預熱、加熱快速，透過高效熱循環技術輕鬆炸出外酥內嫩的料理，不只簡單操作還能輕鬆洗淨，所有配件皆可輕鬆拆洗甚至放進洗碗機，讓烹調與清潔一樣輕鬆自在；積分/福利點換購1,490元起，優惠價只要5折。

午後來杯自製果汁放鬆一下，récolte的飲品與調味小家電讓這些時刻更加從容優雅。「Ciel果汁機（白）」專為小家庭與單身族設計，具備鮮榨即飲的便利性，不倒翁造型的果汁杯不僅可愛好握，還能直接當隨行杯使用。二層杯體結構不易結露、保冷效果佳，搭配四枚刃鋒利刀頭可輕鬆打碎水果、冰塊，無論是早晨的營養果昔還是午後的冰涼飲品，都能隨時現做、清爽帶著走；積分/福利點換購799元起，只要41折。

而「電動研磨器兩入組（白）」則是調味好幫手，纖細機身好握取，一鍵操作即可現磨胡椒或香料，保留食材最原始的香氣。每組附有兩支研磨器與磁吸式天然橡膠木底座，整齊收納充滿巧思和質感，為料理添上最後一道細膩的點綴；積分/福利點換購同樣799元起，41折換購。

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