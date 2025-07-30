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林佳龍接見貝里斯訪團 盼續深化經貿交流

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍 28 日於外交部接見來台出席「台貝第二屆經濟合作協定（ECA）行政管理委員會會議」的貝里斯外交暨外貿部次長麥伊（Amalia Mai）訪團一行，雙方就雙邊經貿、投資與人才培育等議題深入交換意見；林佳龍並於 29 日午宴將赴貝里斯考察的「貝里斯智慧漁業商機考察團」，期待共創雙邊互利共榮。

林佳龍表示，即便過去已四度訪問貝里斯，但去年 10 月以外交部長身分出訪，仍深受當地自然保育成果感動。尤其在總理布里仙紐（John Briceño）親自邀請下，搭乘直升機俯瞰壯麗的大藍洞，親眼見證遊客與鯊魚共游的景象，至今印象深刻。他並感謝麥伊次長於訪問期間親自接送機，並讓包括與貝國外長馮賽卡（Francis Fonseca）雙邊會談及建交周年酒會等活動圓滿順利，促成豐碩成果。

林佳龍指出，自 2022 年 1 月台貝 ECA 生效以來雙邊經貿關係持續深化，貝國輸台龍蝦及蔗糖量倍增，備受關注的貝里斯白蝦輸台計畫也將在近期迎來正面進展。此外，林佳龍 29 日中午也款宴由中美洲經貿辦事處籌組、近日將前往貝國考察投資機會的「貝里斯智慧漁業商機考察團」，期待共創雙邊互利共榮。

林佳龍強調，台灣政府高度重視人才培育與國際交流，總統賴清德提出的「青年百億海外圓夢計畫」，不僅鼓勵台灣青年拓展國際視野，也擴大歡迎邦交國青年來台勇敢追夢。林佳龍也提到，貝里斯擁有豐富的觀光資源與文化魅力，外交部將比照「空中大學」模式，結合線上教學和實地巡講，為友邦國家提供專業觀光課程，強化當地觀光產業競爭力。

最後，林佳龍感謝貝國政府長期在國際場域為台灣發聲，不畏中國大陸壓力堅定支持台灣國際參與，展現友邦間堅實情誼。他強調，台灣將持續與理念相近國家與友邦攜手合作，為人民福祉與全球繁榮共同努力。

考察 林佳龍 貝里斯

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