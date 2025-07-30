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星宇航空取得ISO 14001及 HACCP 雙系統國際認證

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
星宇航空取得ISO 14001及HACCP雙系統國際認證，由右至左SGS 鮑柏宇副總裁/星宇航空 劉允富策略長/HACCP 鍾明昌常務理事。（星宇提供）
星宇航空取得ISO 14001及HACCP雙系統國際認證，由右至左SGS 鮑柏宇副總裁/星宇航空 劉允富策略長/HACCP 鍾明昌常務理事。（星宇提供）

星宇航空（2646）今年正式通過 ISO 14001環境管理系統與HACCP食品安全管制系統的雙重國際驗證，展現企業在環境治理與食品安全領域的高度承諾。29日假運籌中心舉行授證儀式，由SGS台灣檢驗科技公司副總裁鮑柏宇及中華食品安全管制系統發展協會常務理事鍾明昌共同頒發證書，並由星宇航空策略長劉允富代表受證。

ISO 14001為國際標準化組織（ISO）制定之環境管理系統標準，協助企業建構系統化流程，以識別營運對環境的影響並有效控管，包括資源使用、廢棄物處理與污染防治等；HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point） 則是全球公認最具效能的食品安全管理制度，透過風險分析與關鍵管制點的設置，強化員工餐廳從食材來源到供餐過程的全程品質與衛生安全。

星宇航空秉持「Safety is Our Attitude」的核心精神，透過此次雙系統認證再次展現對環境保護、食品安全與員工健康的高度承諾。劉允富表示，「感謝SGS及HACCP食品安全管制系統發展協會的專業指導，也感謝所有參與系統建置與驗證工作的同仁。這項成就是對星宇管理實力的肯定，更是我們不斷優化流程、強化ESG策略落實的重要里程碑。我們會以更高標準自我要求，成為值得信賴與尊重的企業」。

通過ISO 14001與HACCP雙重驗證，象徵星宇航空在環境管理與員工照護的每一環節，皆已導入國際級管理標準，展現對永續經營的堅定承諾。自創立以來，星宇即以「幸福企業」為核心目標，持續優化工作制度與職場文化，同時升級健康管理、職場安全與風險辨識機制，培養全員環境與安全意識。未來，星宇將持續邁向卓越，善盡對員工、顧客與社會的責任，實踐永續治理的長遠目標。

食品安全 星宇航空

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