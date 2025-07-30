快訊

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

星宇航空通過ISO 14001等雙重驗證 承諾續推員工關懷

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空今年正式通過ISO 14001環境管理系統與HACCP食品安全管制系統雙項國際驗證，授證儀式於在星宇運籌中心舉行，由SGS台灣副總裁鮑柏宇（左二）及中華食品安全管制系統發展協會常務理事鍾明昌（右二）共同頒發證書，並由星宇航空策略長劉允富（右三）代表受證。圖／星宇航空提供
星宇航空今年正式通過ISO 14001環境管理系統與HACCP食品安全管制系統雙項國際驗證，授證儀式於在星宇運籌中心舉行，由SGS台灣副總裁鮑柏宇（左二）及中華食品安全管制系統發展協會常務理事鍾明昌（右二）共同頒發證書，並由星宇航空策略長劉允富（右三）代表受證。圖／星宇航空提供

星宇航空今年正式通過ISO 14001環境管理系統與HACCP食品安全管制系統雙項國際驗證，授證儀式於在星宇運籌中心舉行，由SGS台灣副總裁鮑柏宇及中華食品安全管制系統發展協會常務理事鍾明昌共同頒發證書，並由策略長劉允富代表受證。

星宇航空表示，ISO 14001為全球通行的環境管理標準，協助企業系統性管理營運對環境的影響，涵蓋資源運用、廢棄物處理及污染防治等面向；HACCP則是國際公認最有效的食品安全制度，透過風險分析與關鍵管控，確保食材來源與供餐流程的品質與衛生。

星宇航空強調秉持「Safety is Our Attitude」的理念，強化營運流程、提升ESG策略實踐。策略長劉允富表示：「此次雙重驗證，不僅肯定我們的管理實力，也代表星宇在環境治理與員工健康上的持續努力與承諾。」

星宇航空表示自創立以來，始終以「打造幸福企業」為願景，積極推動員工關懷、健康管理與職場安全制度，無論是在提升工作環境品質、導入風險辨識機制，抑或強化員工對環境保護與食品安全的意識，星宇皆不遺餘力。未來公司也將持續朝向更高品質、更高標準邁進，深化對顧客、員工與社會的承諾，實踐企業永續治理的長遠目標。

星宇 風險 廢棄物

延伸閱讀

創櫃板新兵 大鵬明報到

華航、長榮航及星宇航空上半年買新機 砸近3,000億

東建工程顧問邁向國際 取得ISO 45001認證 成為業界先驅

星宇航空成為取得「活生動物認證」等四項CEIV認證之唯一國籍航空

相關新聞

租房、購屋兩難？新北水岸宅現6字頭 吸首購目光

在人生中買第一間房，本該是值得慶祝的時刻，但對新北市的年輕世代來說，它正變成一場艱難的挑戰。根據內政部資料，全國房價所得...

想買進新北房價親民區 信義房屋專家這樣說

新北市地政局公布今年第一季預售屋實價登錄統計，各主要行政區之中，蛋黃區預售屋成交均價有85%以上都高於每坪70萬元，蛋白...

王品十年轉型攀高峰 陳正輝：啟動「輪值主席」人才接班

王品集團（2727）董事長陳正輝接班滿10年，2025年上半年營收寫下歷史新高，他透露貫穿十年的3大變革是：成長策略、品...

離婚律師也用AI！全台最大家事法律事務所 4個月吸2000人加Line諮詢

Google搜尋第一、網站每月總流量2000萬，鎖定離婚案的喆律法律事務所，內部工作、對外服務都用AI。在個人專業門檻高的行業中，如何開拓客源？

AWS 香港暨台灣總座分析 企業轉型 先找金子再買鏟子

亞馬遜網路服務（AWS）香港暨台灣總經理王定愷昨（29）日指出，全球供應鏈面臨地緣政治與氣候變遷等多重挑戰，企業面對未來...

上銀結盟機器人領導大廠 Dexterity 將搶進工業、倉儲用市場

全球實體AI與機器人領導大廠Dexterity昨（29）日宣布，與台廠上銀科技策略合作，雙方將聯手生產應用於Dexter...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。