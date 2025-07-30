星宇航空通過ISO 14001等雙重驗證 承諾續推員工關懷
星宇航空今年正式通過ISO 14001環境管理系統與HACCP食品安全管制系統雙項國際驗證，授證儀式於在星宇運籌中心舉行，由SGS台灣副總裁鮑柏宇及中華食品安全管制系統發展協會常務理事鍾明昌共同頒發證書，並由策略長劉允富代表受證。
星宇航空表示，ISO 14001為全球通行的環境管理標準，協助企業系統性管理營運對環境的影響，涵蓋資源運用、廢棄物處理及污染防治等面向；HACCP則是國際公認最有效的食品安全制度，透過風險分析與關鍵管控，確保食材來源與供餐流程的品質與衛生。
星宇航空強調秉持「Safety is Our Attitude」的理念，強化營運流程、提升ESG策略實踐。策略長劉允富表示：「此次雙重驗證，不僅肯定我們的管理實力，也代表星宇在環境治理與員工健康上的持續努力與承諾。」
星宇航空表示自創立以來，始終以「打造幸福企業」為願景，積極推動員工關懷、健康管理與職場安全制度，無論是在提升工作環境品質、導入風險辨識機制，抑或強化員工對環境保護與食品安全的意識，星宇皆不遺餘力。未來公司也將持續朝向更高品質、更高標準邁進，深化對顧客、員工與社會的承諾，實踐企業永續治理的長遠目標。
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