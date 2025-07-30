租房、購屋兩難？新北水岸宅現6字頭 吸首購目光

在人生中買第一間房，本該是值得慶祝的時刻，但對新北市的年輕世代來說，它正變成一場艱難的挑戰。根據內政部資料，全國房價所得比已攀至10.82倍，等於要不吃不喝超過十年才能買房；其中新北市更高達14.03倍。信義房屋旗下信義代銷表示，當新北市房價漸高，位於上新莊水岸宅「新月大河」以每坪6字頭讓利，獲得消費者青睞。

首購年齡也不斷往後推移。根據聯徵中心數據，20–35歲族群申請房貸雖年增三成以上，但實際上，首購年齡多集中在35–45歲，比過去延後將近10年，顯示首購族為了存頭期款被迫推遲計畫。

如果選擇繼續租屋，壓力同樣不小。新北市住宅租金指數近兩年穩步上升，尤其新莊、新店等熱門區域漲幅明顯。更何況，新北市整體住宅平均屋齡偏高，居住品質難以和新成屋相比。

眼見首購族越來越晚入場，租金持續升溫，中古屋條件卻老舊，該怎麼辦？這時，目光自然轉向新北市內仍保有相對合理門檻的區域新莊，特別是上新莊。

新莊是新北市人口第二大的行政區，擁有約42.4萬人，人口密度超過每平方公里2.1萬人，人口穩定且需求強勁。地理位置鄰近台北，加上捷運便利、重劃區持續開發，讓新莊兼具交通、機能與發展潛力。

重劃區方面，包括副都心、頭前、塭仔圳三大重劃區，總面積超過400公頃，相當於兩個半信義計畫區，且規劃明確、進度穩健。現有的中正路商圈更是新莊的生活樞紐，集結了超市、百貨、學校、診所與各式餐飲店家，日常所需一應俱全。居民無須遠行，就能享受便利且成熟的生活機能，滿足首購族與小家庭的各種需求。

信義代銷指出，上新莊與下新莊的建案開價已呈現明顯差距。上新莊的新案每坪開價約75–85萬，下新莊則是68–78萬。與此相比，上新莊水岸讓利宅「新月大河」以每坪6字頭震撼價位，保有難得的親民門檻，在競爭激烈的新莊市場中脫穎而出。

上新莊珍稀6字頭「新月大河」不僅價格合理，更規劃貼近首購族的需求。更可貴的擁有開闊水岸第一排景觀20–30坪2–3房產品設計，適合單身、新婚或小家庭居住。社區採純住宅規劃，環境單純、安全，還有綠意盎然的花園設計，讓人在都市中也能青享綠奢華。

選對第一間房，往往也是替未來打下基礎。專家指出，買在新莊這樣人口穩定、需求強、重劃區支撐的地段，意味著房價具有保值與增值潛力。未來當家庭成長、需求改變時，換屋時更能從現有資產中獲取資金、升級空間，這是選擇「對的地點」最重要的價值。

「新月大河」的設計不僅注重美學，更兼顧實用性。合理的公設比與戶型規劃讓每一分投入都物有所值。建案由茂德建設與信義代銷聯手打造，品牌口碑也讓購房者安心無慮。

當全台首購族面臨愈晚愈難進場的壓力，新莊因人口、重劃區、價格的優勢，逐漸成為首購族的新選擇。尤其在多數建案已進入七、八字頭時，上新莊「新月大河」以每坪6字頭震撼價保有完整水岸生活想像，是少數既能入手又具備未來換屋底氣的方案。對於首購、新婚的買家而言，這或許是切入新北房市的最佳時機。