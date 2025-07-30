想買進新北房價親民區 信義房屋專家這樣說

新北市地政局公布今年第一季預售屋實價登錄統計，各主要行政區之中，蛋黃區預售屋成交均價有85%以上都高於每坪70萬元，蛋白區成交均價則多介於50萬至60萬；若預算有限下，卻想選擇新房子居住，全市成交均價最低的兩區是淡水區39.8萬，以及五股區56.3萬，相較價格最高的永和92.1萬、板橋81萬、三重80萬，價格親民許多。

信義房屋淡海新都心店專員鄭哲安表示，以預售案量最多的淡海新市鎮為例，目前預售屋成交價格，依建案位置、建商品牌、產品規劃，多數落在35萬至40萬初，少部分有5到6字頭；成屋部分，新市鎮中心家樂福一帶，屋齡10年初的中古屋，單價約在37至39萬，少部分有4字頭，較外圍的2房單價約32至34萬，3房則在30萬初。也因為這樣的價格帶，在新北市其他有捷運的區域，確實已經找不到，「價格親民」確實是吸引首購、退休族的首要原因。

鄭哲安表示，過去房市景氣好，無論是買預售屋、成屋，銀行貸款條件都不會太差，但現在，因成屋多半需要立刻拿出約3成頭期款，對許多購屋族會是負擔，故傾向購買前期付款方式比較輕鬆的預售屋。不過要注意的是，既是因預算有限而往淡水購屋，那也需考量新案不會有現成裝潢，交屋後需額外準備裝潢款項，另外新案的公設比也較成屋高，室內使用空間會比較小。

鄭哲安也提醒，目前淡水有幾項重要建設都在如火如荼推動中，包括預計明年第一季通車的淡江大橋及正在進行中的淡北道路。因此，當明年淡江大橋通車，可預期建商和屋主屆時可能對價格會更有堅持、期待，相較之下，現階段反而是比較有議價彈性的時間點，買方也不需要如前幾年一樣追價才能買到心儀好屋。

信義房屋五股店專案經理吳宗翰則表示，五股預售屋、新建案主要集中在洲子洋重劃區，平均成交單價約在55萬左右，小坪數或主打河景宅的物件，可能出現6字頭成交價，因五股主要以總價吸引購屋族，建商多規劃小坪數產品，例如室內18坪以下的3房，或是室內13坪以內的2房，因為空間實在有限，「預售階段好銷售，成屋較難轉手」。

至於正3房物件，吳宗翰指出，即使預售屋均價5字頭已是新北市各區相對親民，但總價幾乎都會超過2000萬，新古屋均價會落38至42萬，總價約1700至1800萬，對考慮總價的客群較難負擔，因此，近期有觀察到五股市區屋齡20年以上的中古屋，帶看量顯著提升，主要都是看準中古屋室內坪數大，車位價格也較便宜，單價落在35至38萬間，總價有機會控制在1400萬以內。