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仲恩結盟日本 Kohjin Bio 共組國際級細胞治療產業鏈

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
仲恩生醫、Kohjin Bio與宏騏簽訂三方合作MOU。仲恩生醫／提供
仲恩生醫、Kohjin Bio與宏騏簽訂三方合作MOU。仲恩生醫／提供

仲恩生醫（7729）29日宣布，透過台灣宏騏實業與日本無血清培養基領導大廠 Kohjin Bio Co., Ltd. 簽署合作備忘錄，將針對Kohjin Bio既有及客製化細胞培養基展開專案開發合作，攜手推進細胞治療製程的關鍵技術升級。

根據雙方約定，首階段將以 Kohjin Bio現有無血清培養基為基礎，開發更高規格的無血清細胞培養技術平台，以滿足臨床級細胞治療製程需求，降低批次差異，確保細胞療法在臨床及商業製程中的一致性與品質控管，同時符合國際再生醫療與細胞治療產品的法規標準。

Kohjin Bio總部位於日本東京，成立於1981年，是日本最早投入臨床治療細胞培養基研發的大廠之一，擁有逾40年無血清培養基的開發與製造經驗，其產品線涵蓋再生醫學、免疫細胞治療、疫苗製造等多領域應用，並以品質穩定與法規合規性聞名，是國際細胞治療製程的重要供應商，並於2024年在東京證券交易所正式掛牌上市。

仲恩生醫董事長暨總經理王玲美表示，此次仲恩透過台灣宏騏實業達成與 Kohjin Bio的台日三方合作，穩定的培養基供應鏈將有助於仲恩提升細胞製程產量、強化製程研發能量並有效降低開發成本，同時可確保幹細胞產品Stemchymal®在符合PIC/S GMP規範下進行產品優化，保證產品合規性，並有助在藥證核准後迅速回應市場臨床與商業化需求，以滿足患者對於細胞治療的迫切需要。

王玲美進一步指出，此合作不僅推動製程升級，更是仲恩持續擴大國際授權網絡與國際細胞治療產業鏈整合的關鍵一步，結合台日合作優勢，持續支持仲恩於全球多中心臨床及商業化量產需求，為仲恩在細胞治療市場奠定競爭優勢。未來，雙方也將持續深化合作，針對不同細胞治療應用開發客製化培養基，並積極拓展全球細胞治療產業的合作商機。

日本 東京

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