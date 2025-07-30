王品十年轉型攀高峰 陳正輝：啟動「輪值主席」人才接班

王品集團（2727）董事長陳正輝接班滿10年，2025年上半年營收寫下歷史新高，他透露貫穿十年的3大變革是：成長策略、品牌發展、人才發展，從獅王創業改為組織創業，從餐飲品牌跨入零售業務後，他坦言未來最大的挑戰是人才接班，今年起王品也開始推「輪值主席」制度，為接班梯隊建立培訓機制。

陳正輝接班10年推王品營運再攀高峰，他透露接下來的最大挑戰不是股價要不要重返500元歷史高點，而是建立接班梯隊。他向《經濟日報》表示，王品集團今年執行「輪值主席」培訓制度，讓6個事業群及3中心總經理共9人有「輪流擔任CEO的機會」，陳正輝表示透過觀察其主持經營會議、決策判斷、說服其他事業群的能力，可以訓練及觀察評估其潛力與領導力。

陳正輝29日出席「2025天下管理高峰會」以「王品十年的轉型與再成長」為主題演說，並與台大國企系名譽教授、誠致教育基金會董事長李吉仁對談。

他會後接受《經濟日報》提問表示，很多人才在其位置很有表現，但若到上一階位置不一定表現很好，所以要給人才機會去歷練，也能從中看出人的潛值，9位總經理輪值主席為一年一任，評價越高者越早輪值主席，負責主持經營會議，他觀察的重點除領導力（如何說服帶領其他事業群主管），還有決策是否符合公司價值觀及企業文化，他預期4~5年後就能明確看出接班人選。

王品集團上市後股價一度在2012年衝上500元成觀光股股王，但2015年卻因食安風暴衝擊企業形象，以及隨後創辦人退休、核心高階人才出走三衝擊，營運下探谷底，對比今年營運重攀新高峰，谷底爬升的經營過程十分具戲劇性。

陳正輝於2015年谷底返台接班啟動變革，他盤點當時企業成長停滯，面臨兩挑戰：首先是成功帶來的長期組織慣性，20多年來都以「套餐」一招打天下，連火鍋都要做套餐，一年一個品類只開一個品牌，其次是獅王創業模式不易永續，他形容為諸侯割據文化，但通才的「獅王」人選難找，各主管獨立運作也難以管理。

為此，他接手後，從一人領導的獅王創業改為組織創業，透過專業分工，企業文化也轉變為合作風氣，因每個主管無法獨自完成所有事情，需要總部專業部門如市場或產品部門互相配合，組織也從諸侯割據又恢復一統天下。

對於股票機制，陳正輝表示，目前推動庫藏股機制，將分年給予員工股份，並限制每年可賣出的數量，以達到長期激勵和留才的效果。

在成長策略跟品牌發展模式上，王品也大幅改變，如過去不做中餐跟吃到飽，但後來疫情期間推出和牛涮，原本預期做200萬元業績，但最後最高做到1,200萬元業績，超標6倍，關鍵就是抓準疫情期間肯出門消費的年輕族群消費心理。

品牌方面，過去一個品類一年只開一個品牌，現在一個品類下可發展多個品牌（如火鍋有五個品牌，鐵板燒有三個品牌），利用前端品牌多元，後端管理一致模式，實現「前分後合」高效管理，鎖定不同的消費族群，從單人用餐到團體聚餐模式都滿足，最後是發展第二成長曲現切入零售業務。

王品也切入外送外賣、零售業務，從年菜開始逐步跨入料理包等食品，今年更推出第一款泡麵，青花驕泡麵口感遠勝一般泡麵下，開賣3天就斷貨，陳正輝坦言為此事他把負責人罵到臭頭，目前該主管追了3個月貨都還沒辦法完全補上，他分析關鍵是王品以做餐廳的標準來研發泡麵，才能超出預期受歡迎。

面對美國關稅戰影響，他透露進口放寬對王品是利多，農產或牛肉進口會更便宜，在匯率方面，目前會透過將較多資金轉為外幣、大量採購原物料類似期貨概念，減少匯率差異及成本波動風險。