大同法人董事變動三立張榮華出任 市場關注後續布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎攝影
大同公司。記者籃珮禎攝影

大同（2371）29日發布重大訊息，公告法人董事代表人調整，原任顏大和卸任，改由三立電視董事長張榮華接替，此一人事案即日生效。這項變動引發外界對張榮華未來在大同營運布局的諸多想像。

大同近期營運面臨挑戰，公司在5月接獲通知，因涉及2009年與2010年兩項移民署標案的《政府採購法》爭議，遭主管機關停權3年，期間無法參與政府公共工程標案。

對此，大同發言人丁爾昆於23日法說會上說明，公司將調整策略，重點轉向擴展海外市場及民間企業訂單，並透過子公司取得公共工程相關認證，期望將停權影響降至最低。

丁爾昆進一步指出，預計此停權事件對營收的實質衝擊，最快可能落在2027年下半年，不過隨著新訂單陸續增加，預期受到的影響有機會減輕。

儘管國內標案受限，大同仍積極開拓海外市場機會。受惠於台商全球布局的趨勢，大同在日本、美國及東南亞地區的訂單表現優於去年。

同時，公司也積極開發以色列市場，並已提交相關產品簡報與建置計畫，期望能在此地儲能商機中占據一席之地。此外，大同持續深耕越南、泰國、馬來西亞、印度及澳洲等市場，以多元化布局強化營運動能。

本次法人董事的變更，結合大同的市場策略調整，使得大同的未來發展增添了更多不確定性。市場將密切關注張榮華在大同的新角色，以及這對公司營運可能帶來的影響。

大同 董事長 張榮華

延伸閱讀

公共工程金質獎8/1起開跑 得獎享保證金減收優惠

黃士修諷王鴻薇看不起民進黨大肥貓：志祺七七拿標案3700萬

大同資產開發完成董監事改選 吳振隆續任董事長

大同營收／6月45億元、月增8.54% 拚維持高配息政策

相關新聞

AI、機器人難取代！老爺酒店逆轉缺工 中高齡世代有責任感

「我怕做不好，會砸了老爺的招牌」，這句話不是來自年輕實習生，而是許多銀髮新鮮人在初次加入老爺酒店時所說的心底話

砸5.9億在新莊打造企業總部 路易莎今動土預計2027年底完工

路易莎企業總部落腳新莊，投資5.92億興建總部，今辦動土典禮，預計2027年底完工。路易莎董事長黃銘賢細數11年前創業種...

產官學齊聚 中市府新住民論壇聚焦文化傳承與創業潛力

新住民家庭突破百萬，占全國人口近4%，面對第二代逐步進入職場與社會，台中市政府法制局與民政局，29日聯合壹元書院、高雄師...

燦坤啟動災損家電應援方案、節能商品促銷 強化企業社會責任布局

燦坤（2430）3C 家電29日指出，中央氣象署今日表示，受西南氣流及「竹節草」颱風外圍環流影響，全台天氣不穩，部分地區...

阿公阿嬤也能擠霜淇淋 拆解超商開發銀髮戰力3心法

收銀機「嗶」的一聲，服務於世新大學旁的7-ELEVEN世和門市、63歲的黃玉華熟練地走向咖啡機開始製作熱騰騰飲品，接著她...

「多一雙手用人哲學」 王品集團從銀髮力找缺工解方

午後的斜陽灑進餐廳的落地窗內，一場與眾不同的「新生說明會」正在進行，主講人是名63歲的「銀髮學姊」，她正以溫婉堅定的語氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。