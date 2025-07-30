大同法人董事變動三立張榮華出任 市場關注後續布局

大同（2371）29日發布重大訊息，公告法人董事代表人調整，原任顏大和卸任，改由三立電視董事長張榮華接替，此一人事案即日生效。這項變動引發外界對張榮華未來在大同營運布局的諸多想像。

大同近期營運面臨挑戰，公司在5月接獲通知，因涉及2009年與2010年兩項移民署標案的《政府採購法》爭議，遭主管機關停權3年，期間無法參與政府公共工程標案。

對此，大同發言人丁爾昆於23日法說會上說明，公司將調整策略，重點轉向擴展海外市場及民間企業訂單，並透過子公司取得公共工程相關認證，期望將停權影響降至最低。

丁爾昆進一步指出，預計此停權事件對營收的實質衝擊，最快可能落在2027年下半年，不過隨著新訂單陸續增加，預期受到的影響有機會減輕。

儘管國內標案受限，大同仍積極開拓海外市場機會。受惠於台商全球布局的趨勢，大同在日本、美國及東南亞地區的訂單表現優於去年。

同時，公司也積極開發以色列市場，並已提交相關產品簡報與建置計畫，期望能在此地儲能商機中占據一席之地。此外，大同持續深耕越南、泰國、馬來西亞、印度及澳洲等市場，以多元化布局強化營運動能。

本次法人董事的變更，結合大同的市場策略調整，使得大同的未來發展增添了更多不確定性。市場將密切關注張榮華在大同的新角色，以及這對公司營運可能帶來的影響。