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AWS 香港暨台灣總座分析 企業轉型 先找金子再買鏟子
亞馬遜網路服務（AWS）香港暨台灣總經理王定愷昨（29）日指出，全球供應鏈面臨地緣政治與氣候變遷等多重挑戰，企業面對未來競爭，不能只是談論AI，要運用AI、部署AI，降低成本提升效率，因應產業轉型。
AWS昨日在台灣舉行「2025 AWS台灣高峰會」，以「展雲全球，智算零距」為主題，是AWS資料中心「亞太（台北）區域」落地後，首次舉辦台灣高峰會。
王定愷強調，「沒有Cloud（雲）就沒有AI」，AWS的AI基礎建設可以提供給企業使用，企業要訓練大腦更聰明，把更多成熟演算法推送到前端裝置，持續創造價值。
他說，企業先找到數據才是重點，要「先找到金子再去買鏟子」，不要買了一堆鏟子然後面對跌價損失。AWS以多年來與輝達的合作和自有基礎設施，可作為企業有力的後盾。
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