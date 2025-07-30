中鼎工程款爭議 有解
中鼎（9933）旗下子公司在美國踩雷，所承攬的BKRF工程有約196.04億元應收帳款未收回，昨（29）日召開重訊記者會說明新進度，中鼎表示，美國法院通過GCEH重整計畫，與聲請重整時所提送的內容並無太大差異，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認。
中鼎表示，子公司CTCI Americas, Inc.（簡稱中鼎美國） 所承攬之BKRF工程，其業主BKRF之母公司GCEH，於美國時間今年4月16日聲請重整。
GCEH之重整聲請已於7月28日舉辦確認聽證會，同日發布法院通過重整計畫。
中鼎表示，目前各方持續進行合約條款協商並最後確認，如能完成且其他行政程序可順利進行，重整計畫可望8月中旬以前生效。
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