遠東 SOGO 永續 DNA 業界模範
對遠東SOGO董事長黃晴雯來說，ESG不僅是企業形象工程，更是她轉戰零售業後的核心使命。她在上任後就將永續發展融入遠東SOGO品牌的DNA，事後也證明她對未來趨勢的精準掌握。
黃晴雯在2014年發生食安事件後，著手推動供應鏈管理，成為國內百貨第一個導入企業社會責任條款的業者，也率先建置CSR網站，讓食品檢驗報告公開透明，逐步將「永續」理念落實到營運細節。
黃晴雯強調，ESG不能只是理念，要真正「無痕、無痛」融入企業營運與行政流程，讓同仁感受到具體效益。「做這些如果對營業沒有反映，就是白做，公司必須要永續經營，才能談永續」。
她舉例，SOGO早於政府政策，全面淘汰一次性餐具。導入後透過透明公開的SGS檢驗報告與廠商溝通，餐飲業績不減反增，年菜容器檢驗也成了業界範例。
在碳管理方面，早在十年前，SOGO就主動與環境部合作制定服務業碳足跡分類規則，成亞太首家取得碳標籤與減碳標籤百貨公司。
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