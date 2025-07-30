快訊

雲嘉國家級警報響！雨彈升級3縣市大豪雨 持續淹水警戒

美中關係回溫前過境…賴總統出訪時點尷尬 延後恐更難安排

遠東 SOGO 永續 DNA 業界模範

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

對遠東SOGO董事長黃晴雯來說，ESG不僅是企業形象工程，更是她轉戰零售業後的核心使命。她在上任後就將永續發展融入遠東SOGO品牌的DNA，事後也證明她對未來趨勢的精準掌握。

黃晴雯在2014年發生食安事件後，著手推動供應鏈管理，成為國內百貨第一個導入企業社會責任條款的業者，也率先建置CSR網站，讓食品檢驗報告公開透明，逐步將「永續」理念落實到營運細節。

黃晴雯強調，ESG不能只是理念，要真正「無痕、無痛」融入企業營運與行政流程，讓同仁感受到具體效益。「做這些如果對營業沒有反映，就是白做，公司必須要永續經營，才能談永續」。

她舉例，SOGO早於政府政策，全面淘汰一次性餐具。導入後透過透明公開的SGS檢驗報告與廠商溝通，餐飲業績不減反增，年菜容器檢驗也成了業界範例。

在碳管理方面，早在十年前，SOGO就主動與環境部合作制定服務業碳足跡分類規則，成亞太首家取得碳標籤與減碳標籤百貨公司。

SOGO 黃晴雯 餐飲業

延伸閱讀

新莊箱屍命案！警曝死者特徵「光頭、雙腳萎縮」 疑為身障人士

台中補教狼師摸少女下體不認罪 這處採到他DNA成關鍵證據

四川德陽金雁湖公園 奪DNA設計大獎

台中SOGO商圈傳妙齡女墜樓 倒臥藥妝店門口嚇壞民眾

相關新聞

離婚律師也用AI！全台最大家事法律事務所 4個月吸2000人加Line諮詢

Google搜尋第一、網站每月總流量2000萬，鎖定離婚案的喆律法律事務所，內部工作、對外服務都用AI。在個人專業門檻高的行業中，如何開拓客源？

AWS 香港暨台灣總座分析 企業轉型 先找金子再買鏟子

亞馬遜網路服務（AWS）香港暨台灣總經理王定愷昨（29）日指出，全球供應鏈面臨地緣政治與氣候變遷等多重挑戰，企業面對未來...

上銀結盟機器人領導大廠 Dexterity 將搶進工業、倉儲用市場

全球實體AI與機器人領導大廠Dexterity昨（29）日宣布，與台廠上銀科技策略合作，雙方將聯手生產應用於Dexter...

上銀下一波鎖定機場、焊接領域

上銀科技董事長卓文恒表示，Dexterity與上銀的策略合作，等於宣示AI機器人新市場、新應用的發展趨勢。他認為，AI專...

遠東 SOGO：2026年營業額拚創高 大巨蛋店規劃兩大戰略目標

百貨零售業進入景氣修正期，內需消費面臨觀望氣氛，外部則有關稅、匯率與地緣政治變化夾擊，遠東SOGO董事長黃晴雯指出，今年...

遠東 SOGO 永續 DNA 業界模範

對遠東SOGO董事長黃晴雯來說，ESG不僅是企業形象工程，更是她轉戰零售業後的核心使命。她在上任後就將永續發展融入遠東S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。