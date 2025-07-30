上銀下一波鎖定機場、焊接領域
上銀科技（2049）董事長卓文恒表示，Dexterity與上銀的策略合作，等於宣示AI機器人新市場、新應用的發展趨勢。他認為，AI專用型機器人，預期在未來二至三年內將率先引領市場主流，甚至催動智慧製造升級大潮。
卓文恒也預告，上銀在專用型AI機器人的發展上，與國外機器人大廠的合作，下一波將鎖定機場行李分流與運送機器人，以及一般焊接機器人等領域。事實上，上銀與歐洲機器人大廠合作，早已將機器人運用在採摘水果上。
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