遠東 SOGO：2026年營業額拚創高 大巨蛋店規劃兩大戰略目標

百貨零售業進入景氣修正期，內需消費面臨觀望氣氛，外部則有關稅、匯率與地緣政治變化夾擊，遠東SOGO董事長黃晴雯指出，今年營收若能持平去年全年業績525億元，就已是不錯的成績。

明年遠東Garden City（大巨蛋）全面營運後，將可完整貢獻營收，全年營業額將衝600億元新高，以下為專訪紀要：

問：妳怎麼看今年零售業的景氣變化，以及百貨的市場表現？

答：今年的經濟情勢確實充滿挑戰，全球性的局勢變動，尤其是烏俄戰爭的持續與中東局勢的升溫，讓投資者和消費者的信心有所動搖，市場情緒較為保守。

觀察到今年整體零售業的成長僅為2.6%，而實體百貨業的成長更是低至1.2%，這顯示出疫情後的消費紅利逐漸消退，市場已經回歸到正常的經營狀況。

零售業永遠是「形勢比人強」，關鍵在於我們是否具備快速回應變局的能力。無論是接招還是轉型，靈活因應才是面對未來最重要的競爭力。

問：大巨蛋店Garden City 將有哪些戰略與亮點？

答：大巨蛋這個案子是邁向零售5.0的關鍵一步。當初規劃 Garden City，有兩個主要戰略目標：一是拓展年輕客層，二是強化複合型商場的經營能力。從實際營運來看，招商策略相當成功，餐飲品牌超過八成是首度進駐台北或百貨，這對年輕消費者吸引力很強。

整個園區的規劃分為四大區域，是台灣首個分散式消費聚落，也針對人流與動線做過精密設計，因此C、D區目前表現已超出預期一成以上，B區預計明年第一季開出，將是最關鍵的購物核心，內有大型室內花園與茶園，呈現城市綠核心的理念。

也成功翻轉地下街、影城等傳統空間的零售模式，讓過往難以活化的區塊變得有聲有色。預估完整開出後，Garden City將貢獻約100億元營收，加上現有據點，業績將達600億元，同時穩坐北市百貨龍頭。

問：台灣百貨市場競爭，未來五年內還有40家以上的新百貨，你如何看待這個市場？

答：在台灣，百貨的角色早已不只是「購物場所」，而是深入民眾生活的一部分。百貨現在要提供的是生活體驗的延伸，是社交、休憩與探索的場域。許多民眾來百貨不一定是為了購物，而是為了放鬆、感受氛圍、體驗新商品。

市場上百貨越開越多，代表民眾對這樣的生活型態有需求。但真正關鍵的是「聚客力」，你如何讓人願意一來再來，商品要持續創新、空間要讓人感到自在，從一杯咖啡、一道甜點，到整體動線與氛圍設計，都是吸引顧客的核心。百貨的本質是深度經營顧客關係，唯有與客人、員工與廠商建立長期信任，品牌才有真正的發展力。

問：近年除了大巨蛋店（Garden City）外，SOGO還有其他拓點或擴大量體的規劃嗎？

答：SOGO評估新案子一向非常謹慎，但一旦決定要做，就一定會做到成功。像當年的新竹巨城、現在的大巨蛋Garden City，都是經過縝密規劃與市場信心建立後才出手。這也是為什麼大家常說SOGO是「十年磨一劍」，因為SOGO每一個案子都代表著一次自我升級的機會。

SOGO確實經常接到來自全台各地的案源，包括南部市場，但是否承接，關鍵還是在於幾個評估要素。第一是財務可行性，第二是區域市場的支撐力，會先做完整的商圈調查。如果一個案子無法帶來組織的成長與能力的提升，則選擇暫緩，等待更成熟的時機。

問：你當選百協新任理事長，任期期間有什麼具體目標？

答：規劃成立幾個功能小組，第一個就是「環境功能組」，因為政府已經啟動對零售場域的碳盤查，雖然碳淨價制度尚未上路，我們應該主動與政府對話，把業界的實務經驗納入政策討論，也協助還未準備好的同業及早因應。

另一個重點是推動「零售學程」。台灣目前並沒有針對百貨或零售業的專業科系，但面對少子化與產業轉型的壓力，百協應該積極與學界合作，協助建立國內第一個真正針對零售人才培育的學術體系。之後會拜訪有經驗的學校，希望建立起從基礎認識、技能訓練，到產學接軌的完整鏈結，讓年輕人對零售有熱情、有準備地進入這個產業。

希望百協能成為一個對外代表業界、對內整合資源的平台，從環境永續到人才發展，提出具體作為，引領零售產業進入下一階段。